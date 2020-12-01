В СНБО рассказали, когда в Украине появится вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса в Украине появится в следующем году. А к концу 2021-го вакцинация украинцев должна завершиться.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко. Он уточнил, что речь идет о тех, кто захочет сделать прививку.

“Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины эффективны и крайне важны для того, чтобы люди оставались здоровыми. К большому сожалению, у нас есть еще много людей, которые когда-то были охвачены антивакцинальной пропагандой и которые не хотят вакцинироваться. Это крайне вредно для их здоровья и для тех, кто будет рядом с ними. Надо, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось”, – добавил Комиссаренко.

По его словам, некоторые частные компании в Украине уже ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке вакцины “Синувак”. Этот препарат содержит содержит полностью дезактивированный вирус.

“Китайцы говорят, что она эффективна, но ее клинические испытания еще не завершены”, – добавил Комиссаренко.

Он считает, что из двух вакцин, компании-производители которых Pfizer/BioNTech и Moderna заявили об их максимальной эффективности, для Украины больше подходит последняя.

“Они практически одинаковы, но хранение препарата от Pfizer требует очень низких температур -70 …- 80 °С. В Украине пока нет такой массовой инфраструктуры. Вакцину от Moderna можно хранить при -20 °С, такие возможности у нас имеют даже торговые объединения,” – пояснил он свою точку зрения.

Как ранее сообщал PolitUA, на вакцинацию от коронавируса в Госбюджете-2021 нет средств.