Аваков предложил ввести в Украине “радикальный локдаун”

Он считает, вводить карантинные меры нужно на три недели.

Для того, чтобы сдержать в Украине распространение коронавируса, следует ввести радикальный локдаун. Срок ограничительных мер должен составить не менее трех недель.

Об этом в эфире канала “Украина 24” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, такой жесткий карантин в стране нужно вводить как можно быстрее.

“Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей”, – подчеркнул глава МВД.

Министр уверен, что локдаун в Украине будет введен тогда, когда правительство подготовит все необходимые программы для компенсации потерь бизнеса. Он пояснил, что такой шаг необходим для того, чтобы прервать цепочку передачи инфекции и уйти от сегодняшней ситуации, когда он коронавируса ежедневно умирает около 200 украинцев.

“Поэтому я здесь радикален и, собственно, всегда такой был, – нужно вводить локдаун немедленно, не менее трех недель. И дай Бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни”, – подытожил Аваков.

Как ранее сообщал PolitUA, в “Слуге народа” назвали условия введения локдауна в Украине.