Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе начнется в декабре

Контракты на поставку вакцины уже были заключены.

Первые вакцинации против коронавируса в Европейском Союзе планируют провести еще до конца декабря. Государства-члены ЕС уже призвали своих граждан готовиться к вакцинации.

Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, уже были заключены контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.

“Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля”, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также призвала страны-члены ЕС уже сейчас готовиться к вакцинации.

“Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии”, – пояснила она.

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