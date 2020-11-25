Контракты на поставку вакцины уже были заключены.
Первые вакцинации против коронавируса в Европейском Союзе планируют провести еще до конца декабря. Государства-члены ЕС уже призвали своих граждан готовиться к вакцинации.
Как сообщила пресс-служба Еврокомиссии, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, уже были заключены контракты с шестью компаниями на поставки вакцины против COVID-19.
“Первые граждане Европы могут быть вакцинированы уже до конца декабря. Наконец-то свет в конце туннеля”, – подчеркнула фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также призвала страны-члены ЕС уже сейчас готовиться к вакцинации.
“Вкратце: государства-члены должны подготовить материально-техническое обеспечение для возможного развертывания сотен миллионов доз. Потому что это наш билет из этой пандемии”, – пояснила она.
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