День достоинства и свободы: план мероприятий в Киеве

Семь лет назад, 21 ноября началась Революция Достоинства.

21 ноября, в субботу, Украина отметит День Достоинства и Свободы – седьмую годовщину начала Революции Достоинства (также известной как Евромайдан). Несмотря на “карантин выходного дня”, в Киеве планируется множество мероприятий.

Автопробег к Зеленскому

“Движение сопротивления капитуляции” запланировало автопробег к больнице “Феофания”, где лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский. Сбор на мероприятие начнется в 14:00 на Европейской площади.

Майдан против олигархата

19 ноября пресс-конференцию провел оргкомитет годовщины Майдана. В ней участвовали около десяти человек, среди которых глава ОУН Михаил Коханивский и бывший нардеп Игорь Луценко. В этом году, по их словам, протесты будут акцентироваться на теме освобождения политзаключенных. Оргкомитет призвал людей снова выходить на Майдан “против клептократии и господствующего олигархата”.

Кроме того, на 21 ноября запланировано мероприятие оргкомитета численностью около трех тысяч человек.

Выставка: история Майдана

Выставку “Рисованная история Майдана” планируют совместно открыть Украинский институт национальной памяти и Музей истории Майдана.

Молебны и возложение цветов

Запланировано возложение цветов к памятникам и местам гибели участников Революции Достоинства и участников АТО. А с 10:00 до 11:00 утра 21 ноября возле часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни состоится молебен.

Прочие мероприятия

21 ноября с 10:00 до 19:00 в Киеве пройдет ряд различных экскурсий. Среди них: “Места Революции Достоинства” в центральной части Киева и “Майдан. Прогулка”. Кроме того, на Майдане планируется открыть экспозицию “Навстречу свободе”.

Все мероприятия будут проводиться на Михайловской площади, Институтской, Аллее Героев Небесной сотни, Европейской площади, Грушевского, возле Дома профсоюзов, Главпочтамта и Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что 21 и 22 ноября на территории всей Украины действует “карантин выходного дня”.

Как ранее сообщал PolitUA, Лукашенко обвинил украинских активистов, участников Революции Достоинства в организации протестов в Беларуси.