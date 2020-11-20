Кабинет министров собирается ввести в Украине полный локдаун. Жесткие карантинные ограничения планируются на несколько недель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем. По словам Марцинкива “карантин выходного дня” был подготовкой для более жестких мер.

Мэр Ивано-Франковска заявил, что существует два сценария локдауна: пессимистический и оптимистический. При первом локдаун будет введен на две недели уже 10-15 декабря, при оптимистическом варианте локдаун начнется приблизительно 20-25 декабря.

“Позиция правительства неизменна – “карантин выходного дня будет”. Кроме того, высказывалось мнение, что это плавная подготовка к полному локдауну. Озвучивались цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря, в оптимистическом – 20-25 декабря на несколько недель”, – уточнил политик.

Марцинкив считает, что это приведет к экономический катастрофе в стране. Особо сильно локдаун ударит по малому и среднему бизнесу. Мэр также уточнил, что он договорился еженедельно встречаться с премьер-министром и обсуждать вопросы карантина.

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