В ВОЗ назвали единственный способ избежать глобального локдауна

Избежать полного всемирного локдауна из-за пандемии коронавируса поможет соблюдение масочного режима. Как минимум 95% всего населения должны носить маски.

Об этом со ссылкой на главу Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге сообщило Reuters. Клюге напомнил, что Европа и США снова стали эпицентрами пандемии и ближайшие шесть месяцев ситуация будет тяжелой.

“Использование маски ни в коем случае не является панацеей, и ее нужно сочетать с другими мерами. Однако, если использование маски достигнет 95%, локдауны не потребуются”, – пояснил он.

Клюге также добавил, что снятие жестких карантинов должно происходить плавно, чтобы избежать слишком быстрого ослабления ограничительных мер. Он уверен, даже в разгар пандемии школы должны быть открыты, так как дети и подростки не являются основными переносчиками коронавируса.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина закупит шесть миллионов тестов на коронавирус.