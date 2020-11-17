В Кабмине представили пять цифровых решений для борьбы с коронавирусом

В Украине вскоре начнут действовать пять новых цифровых решений. Все они направлены на борьбу с коронавирусом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в ходе своего отчета в Верховной Раде. По его словам, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; совершенствовании мобильного приложения “Дій вдома” с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Кроме того, планируется запустить систему электронного рецепта на лекарства и антибиотики. А также расширить программы “Доступные лекарства” на антибиотики, необходимые для борьбы с COVID-19.

Также, добавил премьер, ожидается внедрение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди и не создавать их в режиме реального времени. Также в действие введут QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения.

Как ранее сообщал PolitUA, названо условие для введения полного локдауна в Украине.