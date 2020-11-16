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Более 20 тысяч инфицированных в сутки: прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

Данные предоставила Национальная Академия Наук Украины.

До 29 ноября число смертей от коронавируса в Украине составит от 12 174 до 12 797 человек. Общее количество больных – от 720 до 737 тысяч.

Соответствующий прогноз был сделан учеными Института проблем рынка и экономико-экологических исследований (ИПРЭЭИ) Национальной академии наук Украины. По их мнению, развитие эпидемии COVID-19 на прошлой неделе, в отличие от предыдущей, не характеризовалось аномальными выбросами значений основных показателей, но сохранило в целом существующие негативные тенденции.

Прогноз ученых на текущую неделю предполагает “продолжение медленного снижения коэффициента распространения инфекции, который, тем не менее, все еще производит значительные в абсолютном измерении суточные приросты инфицированных и рост среднего абсолютного прироста инфицированных”.

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Вылечиться к 29 ноября должны от 324 110 до 386 601 украинца. При этом в начале декабря следует ожидать более 20 тысяч случаев инфицирования коронавирусом в сутки.

Все частичные и обобщенные прогнозы предусматривают сохранение на следующую неделю и более отдаленную перспективу негативных тенденций развития эпидемии COVID-19 в Украине.

Прогноз по коронавирусу
Прогноз по коронавирусу
Прогноз по коронавирусу
Прогноз по коронавирусу

Как ранее сообщал PolitUA, ученые нашли лекарство для снижения смертности от коронавируса.

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