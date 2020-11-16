Ученые нашли лекарство для снижения смертности от коронавируса

Вещество барицитиниб, которое продается в частности, под торговой маркой Olumiant (используется для лечения ревматического артрита), снижает уровень смертности среди инфицированных коронавирусом на две трети.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ученых Каролинского института Швеции. По их информации, это исследование “вселяет надежду на спасение наиболее уязвимых”, то есть пожилых людей.

Уточняется, что ежедневное употребление этих таблеток людьми с умеренными или тяжелыми заболеваниями снижает смертность на 71%. Лекарство было проверено также лондонской компанией BenevolentAI, которая исследовала тысячи существующих препаратов на предмет влияния на коронавирус.

Программа искусственного интеллекта, которую используют для проверки лондонские ученые, установила, что барицитиниб “снизит способность вируса инфицировать клетки легких”. Этот факт уже был подтвержден экспериментально, во время исследования показателей инфицированных пациентов с пневмонией в двух больницах Италии и Испании.

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