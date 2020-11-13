В МОН объяснили, как будут работать вузы во время карантина

Министерство образования Украины порекомендовало всем вузам, начиная с 16 ноября проводить занятия по смешанной форме. Это необходимо делать с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе и учебном заведении.

Об этом написал исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет. Его письмо уже было направлено руководителям учебных заведений.

Он также подчеркнул, что при организации обучения в дистанционной или смешанной форме, следует обязательно учитывать предыдущие рекомендации МОН.