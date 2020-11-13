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В МОН объяснили, как будут работать вузы во время карантина

Упор делают на смешанное обучение.

Министерство образования Украины порекомендовало всем вузам, начиная с 16 ноября проводить занятия по смешанной форме. Это необходимо делать с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе и учебном заведении.

Об этом написал исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет. Его письмо уже было направлено руководителям учебных заведений.

Он также подчеркнул, что при организации обучения в дистанционной или смешанной форме, следует обязательно учитывать предыдущие рекомендации МОН.

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Письмо МОН
Как ранее сообщал PolitUA, стало известно главное условие для введения в Украине полного локдауна.

 

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