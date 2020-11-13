Названо условие для введения полного локдауна в Украине

В том случае, если “карантин выходного дня” не будет соблюдаться, Кабинет министров Украины будет вынужден ввести полный локдаун по всей стране.

Об этом в эфире телеканала “Дом” заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

“Если не будет в полном объеме реализован карантин выходного дня, к сожалению, мы рано или поздно придем к полному локдауну. А все оценки говорят, что это будет очень плачевно для экономики”, – подчеркнул он.

Немчинов также рассказал о том, как правительство собирается компенсировать бизнесу потери из-за карантина. Например, КМУ уже обратился к Торгово-промышленной палате для того, чтобы ситуация с карантином была признана форс-мажорным случаем. Тогда люди, которые сдают или берут в аренду помещения, смогут воспользоваться этим для получения соответствующей компенсации.

“Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги”, – уточнил министр.

Он также пообещал, что Кабмин внесет изменения в программы доступного кредитования 5-7-9. Это будет сделано для того, чтобы бизнесмены могли переоформить кредит или получить беспроцентные “каникулы”.

Как ранее сообщал PolitUA, ряд городов в Украине отказался вводить “карантин выходного дня”.