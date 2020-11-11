Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует разработку программы “Здоровая нация”. Она должна научить людей профилактике таких заболеваний, таких коронавирус.

Об этом украинский лидер сообщил на селекторном совещании, которое цитирует сайт президента. По его словам, “Здоровая нация” будет содержать практические рекомендации для украинцев по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.

“Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека”, – пояснил президент.

Зеленский, который сейчас сам инфицирован коронавирусом, считает, что люди с сильным иммунитетом, которые регулярно занимаются спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому, считает он, акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.

Нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус. Для этого и была предложена программа “Здоровая нация”, в рамках которой гражданам будет предоставляться информация о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о “Корзине здоровья” – перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобного.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль, который присутствовал на совещании, поддержал идею создания программы “Здоровая нация”. В Офисе президента и Кабинете министров в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Как ранее сообщал PolitUA, Владимир Зеленский заболел коронавирусом.