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Вакцина от коронавируса Pfizer в ближайшее время в продажу не поступит

Одна из причин – проблема с условиями хранения.

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer не поступит в продажу в ближайшее время. Проблема в специальных условиях хранения и необходимости получить разрешение регулирующих органов.

Об этом сообщает Reuters. По их информации, компании Pfizer и BioNTech могут представить данные о безопасности своей вакцины до конца ноября.

Однако после этого им необходимо получить разрешение до первых поставок. Предполагается, что первыми вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения и группы риска.

При этом весьма сложные требования к вакцине и ее сверххолодному хранению могут стать серьезной проблемой даже для самых современных больниц в США, не говоря уже о ее доступности в бедных странах. Основная проблема в том, что вакцина, которая использует синтетическую мРНК для активации иммунной системы, должна храниться при температуре -70 по Цельсию.

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Пресс-секретарь Pfizer Ким Бенкер уже заверила, что ее компания тесно сотрудничает с американским правительством в вопросах доставки вакцины из ее распределительных центров в США, Германии и Бельгии по всему миру. Доставка в будущем может осуществляться с использованием сухого льда.

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