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Пандемия коронавируса гораздо опаснее “чрезвычайной ситуации”

Об этом заявил директор ВОЗ.

Пандемия коронавируса в мире уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Количество диагностированных на планете заражений превысило число в 50 миллионов человек.

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

“Мы стремимся защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации”, – пояснил чиновник.

Он также прокомментировал разработку учеными различных стран потенциальных вакцин от коронавируса. При этом Гебрейесус подчеркнул, что лекарство от COVID-19 должно рассматриваться как общественное благо, а не товар.

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“Пандемия COVID-19 показала, что более здоровое население, общий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны”, – подытожил чиновник.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине начнут штрафовать за неправильное ношение масок в общественных местах.

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