Украина переходит на новый этап борьбы с коронавирусом: МОЗ

Украина вынуждена перейти на второй этап реагирования на распространение коронавируса. В частности, с 9 ноября все плановые операции и госпитализации в украинских больницах запрещены.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он заверил, что МОЗ продолжает увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных, зараженных коронавирусом.

Ляшко отдельно отметил, что правительство поставило задачу увеличить количество коек, которые готовы принимать больных коронавирусом с 50 до 80 тысяч единиц. При этом, подчеркнул он, ситуация с COVID-19 остается крайне напряженной не только в Украине, но и в Европе.

“80% из них (60 тысяч кроватей), будут в течение месяца обеспечены кислородом. Дополнительно развернута сеть обеспечения кислородом по заведениям”, – пояснил Ляшко.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине начнут штрафовать за неправильное ношение масок в общественных местах.