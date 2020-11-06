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За маску на подбородке – штраф: Верховная Рада приняла жесткий закон

“За” проголосовали 262 народных депутата.

За ношение маски на подбородке в общественных местах украинцев будут штрафовать на 170 гривен. За повторное нарушение штраф вырастет до 255 гривен.

Соответствующий законопроект №3891 приняли депутаты Верховной Рады. Большую часть голосов из 262 “за” дали “Слуги народа”.

Раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тысяч гривен. Теперь же штраф будет неприятным, но посильным для каждого работающего украинца. При этом, согласно данным исследований группы “Рейтинг”, правила ношения масок нарушает каждый четвертый украинец.

“Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно – влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан”, – уточняется в законопроекте.

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Результат голосования
Как ранее сообщал PolitUA, вся Украина может попасть в “черную зону” карантина.

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