Названы места, с самым высоким риском подхватить коронавирус

Самая большая вероятность заразиться коронавирусом сейчас – в больницах. На втором месте находятся критически важные социальные учреждения.

Об этом в интервью “24 каналу” заявил бывший главный государственный санитарный врач Украины Святослав Протас. Он изучил данные трех тысяч эпидемиологических расследований относительно мест, где люди заражались COVID-19 чаще, которые провели японские ученые.

“Наибольший риск – 30% происходит в медицинских учреждениях. 20% – это социальные учреждения с постоянным пребыванием людей. То есть половина случаев происходит в тех заведениях, которые работают постоянно и их работу остановить нельзя”, – подчеркнул специалист.

При этом, отметил Протас, безусловный риск инфицироваться коронавирусом существует и в развлекательных центрах. Но там он не выше вероятности заболеть на рабочем месте.

“Поэтому, если вы 5 дней на работе, а 2 дня дома, то нет смысла ограничивать работу развлекательных заведений”, – уточнил он.

Кроме того, на вероятность заражения COVID-19 влияют три ключевых фактора:

глубина дыхания;

срок пребывания больного человека возле здорового;

больного человека возле здорового; расстояние.

“Единственный источник инфицирования – это больной человек. Но мы сегодня ничего не делаем для того, чтобы больные с легкой формой или лица, находившиеся с ними в контакте, были в изоляции. Потому что они сегодня разгуливают по улицам, а от этого страдают и бизнес, и общество”, – подытожил Протас.

Как ранее сообщал PolitUA, вся Украина может попасть в “черную” зону карантина.