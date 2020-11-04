Карантин в Украине: во всей стране могут ввести “черную зону”

В правительственных кругах обсуждается несколько вариантов ужесточения карантина. Среди них – временный локдаун, а также введение по всей стране “черной зоны”.

Об этом в интервью “РБК-Украина” рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Он уточнил, что сейчас эти варианты находятся только на стадии обсуждения.

“Я знаю, что по этому поводу (“черной” зоны.- прим.ред.) ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов. Но, как показывает практика различных стран, это малоэффективный способ и приводит к снижению социальной активности”, – пояснил Рубан.

Следует отметить, что в настоящее время в Украине действует “светофорный” принцип эпидемиологического разделения регионов: “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная” карантинные зоны. Тем временем количество случаев заражения коронавирусом в Украине стремительно растет: антирекорд 4 ноября составил 9524 диагностированных случая.

Как ранее сообщал PolitUA, это не первый слух об ужесточении карантинных ограничений в Украине.