Коронавирус распространяется как ураган: МОЗ Украины бьет тревогу

В Украине пандемия коронавируса распространяется в “ураганном режиме”. Каждый день количество зараженных ставит новый “антирекорд”.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, 3 ноября в стране было зафиксировано 8899 случаев заболевания.

“Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме”, – пояснил глава Минздрава.

Напомним, что коронавирусом в Киеве 3 ноября заразились 789 человек, что также стало антирекордом с начала эпидемии. А в Киевской области зафиксировали 360 новых случаев заражения.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине разрабатывается уже вторая вакцина от коронавируса.