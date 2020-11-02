В Украине разрабатывается уже вторая вакцина от коронавируса

В Украине разрабатывают уже вторую вакцину от коронавируса. Грант на разработку получил Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины.

Об этом в интервью изданию “Сегодня” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, грант на разработку был выделен Фондом национальных исследований.

“Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину”, – пояснил Ляшко.

Как ранее сообщал PolitUA, ситуацию с пандемией в Украине контролирует только одна область.