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В Украине разрабатывается уже вторая вакцина от коронавируса

Исследователи получили грант от государства.

В Украине разрабатывают уже вторую вакцину от коронавируса. Грант на разработку получил Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины.

Об этом в интервью изданию “Сегодня” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, грант на разработку был выделен Фондом национальных исследований.

“Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину”, – пояснил Ляшко.

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Как ранее сообщал PolitUA, ситуацию с пандемией в Украине контролирует только одна область.

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