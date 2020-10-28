25,4 тысячи коек из возможных 52 тысяч в Украине уже заняты больными коронавирусом. Информация актуальна на 28 октября.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, все эти люди переносят среднее или тяжелое течение болезни.

“Сегодня утром на больничной койке находятся 25 424 пациента – это люди, у которых либо уже подтвержден COVID-19 методом ПЦР, либо люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни”, – уточнил Степанов.

Глава Минздрава заверил, что сейчас уже идет перепрофилирование других госпиталей. В каждом регионе 2-4 больницы планируется перевести на обслуживание пациентов с коронавирусом. При этом за прошедшие сутки 27 октября еще 1100 человек были госпитализированы с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина уже потратила половину средств из Фонда борьбы с коронавирусом.