Это лекарство не регистрировалось ни в одной стране ЕС.

Министерство здравоохранения Украины не ведет никаких переговоров о закупке или получении российских вакцин против коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что закупка или использование этих препаратов для Украины сейчас невозможны.

“Сейчас заявлений о государственной регистрации российской вакцины Гам-КОВИД-Вак в установленном порядке от каких субъектов не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине “, – уточняется в заявлении.

В Минздраве также пояснили, что любые предположения относительно возможных переговоров или рассмотрения российских вакцин как предмета на приобретение или получение не имеют под собой никаких оснований на законодательном уровне. При этом отмечается, что в Украине лекарственные средства, в частности иммунобиологические препараты, допускаются к применению только после их государственной регистрации, кроме тех, которые изготавливаются в аптеках по рецептам врачей и на заказ лечебно-профилактических учреждений.

Как ранее сообщал PolitUA, украинская вакцина от коронавируса готова к испытаниям на людях.

