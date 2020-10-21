Это уже третий поставщик лекарства в европейские страны.

Еврокомиссия заключила соглашение с американским фармакологическим разработчиком Johnson&Johnson. У них ЕС будет приобретать вакцину от коронавируса, когда она будет готова.

Как сообщает “Европейская правда”, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, это соглашение позволит странам Евросоюза закупить до 400 миллионов доз вакцины.

“В то время как коронавирус быстро распространяется по Европе, мы обеспечиваем получение доз будущей вакцины для защиты граждан. Сегодня мы подписали контракт с Johnson & Johnson”, – написала она на своей странице в Twitter.

При этом политик особо подчеркнула, что это третий контракт с фармацевтической компанией на поставку потенциальной вакцины. Так, в сентябре Еврокомиссия уже подписала контракт на закупку до 300 миллионов доз вакцины Sanofi/GSK и такого же количества доз компании AstraZeneca.

Как ранее сообщал PolitUA, российская вакцина от COVID-19 оказалась ветеринарным лекарством.