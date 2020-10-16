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Украина выделила миллион гривен на создание вакцины от коронавируса

Средства уже переданы в лаборатории.

Украинское правительство выделило более миллиона гривен на разработку вакцины против коронавируса. Эти средства уже были предоставлены лабораториям.

Об этом в эфире шоу “Народ проти” на канале Украина 24 заявил народный депутат от партии “Слуга народа” Михаил Радуцкий. По его словам, лабораторные мощности, которые занимаются вакциной, находятся в Харькове и Львове.

“Этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы по изобретению украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, больше миллиона во Львов пошло и какая-то сумма в Харьков”, – уточнил Радуцкий.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина проведет тестирование вакцины от коронавируса на добровольцах.

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