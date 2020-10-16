Ношение защитных масок не может повредить здоровью человека. Тем более невозможно медицинской маской вызвать недостаток кислорода в организме.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Во время очередного брифинга он развеял самые популярные мифы, связанные с медицинскими масками.

“Сертифицированные медицинские маски не имеют негативного влияния на состояние здоровья. Сегодня распространяется достаточно большое количество фейков. Они приводят к тому, что значительно распространяются контакты и инфицирование среди людей. Медицинские маски не ограничивают попадания кислорода в организм. Ношение маски не имеет негативных последствий для здоровья человека. Во всем мире медицинские маски используются медицинскими работниками достаточно длительное время”, – подчеркнул Ляшко.

Он особо отметил, что исследования этого вопроса проводились не только в 2020 году, но и ранее. Все они показали, что никаких негативных последствий для здоровья от ношения маски не зафиксировано даже у тех людей, которые имеют хронические заболевания легких.

“Жалобы на одышку или нехватку воздуха действительно могут быть, но они, по результатам исследований, носят субъективный характер. Ведь показатели насыщенности крови кислородом не изменяются. Учитывая то, что у людей с хроническими болезнями легких коронавирус может быть смертельно опасным, поскольку поражает нижние дыхательные пути, вызывает обострение бронхолегочной патологии, маски нужно носить всем в общественных местах, в транспорте”, – напомнил врач.

Кроме того, Ляшко напомнил о еще одном важном факте, который недавно выяснили исследователи. Маска не просто уменьшает количество вируса, которое выделяет инфицированный человек, но также позволяет защитить от проникновения вируса в организм человека, который ее носит.

“Кроме того, маска уменьшает не только вероятность проникновения, но и количество того вируса, который попадает в организм. Как показали последние исследования, тяжесть течения коронавирусной болезни среди прочего зависит и от количества вируса, который при контакте проникает в организм. Чем меньше вируса, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать легко”, – подвел итог Ляшко.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина проведет тестирование вакцины от коронавируса на добровольцах.