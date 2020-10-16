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За неправильно надетую маску в Украине будут штрафовать

Законопроект уже отправлен в Верховную Раду.

За неправильное ношение масок в публичных местах в Украине могут ввести новый штраф. Ответственность коснется и простых украинцев, и предприятий.

Как сообщает OBOZREVATEL, Кабинет министров уже направил на рассмотрение Верховной Рады соответствующие законопроекты. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 гривен штрафа.

“Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина”, – прокомментировал законопроекты министр юстиции Денис Малюська.

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Напомним, что ранее за отсутствие маски могли оштрафовать на семнадцать тысяч гривен. Новый же штраф будет хоть и неприятным, но вполне посильным для любого работающего украинца – 170 гривен, и 255 гривен при повторном нарушении.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина может купить вакцину от коронавируса у России.

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