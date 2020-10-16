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Украина проведет испытание вакцины от коронавируса

Тесты будут проводить на добровольцах.

Украина собирается провести испытания вакцины против COVID-19 европейского производства. Тесты будут проводиться на добровольцах.

Об этом в эфире программы “Право на власть” на 24 канале заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко. Она подчеркнула, что вакцина является самым дешевым и эффективным методом побороть любую эпидемию.

МОЗ уже получило первую заявку на проведение исследования третьей фазы вакцины европейского производителя. Сейчас в ведомстве работают над экспертизой материалов и если безопасность проведения исследования подтвердится, участие в тестировании примут 4,2 тысячи украинских добровольцев.

Как уточнила Думенко, для участия в тестах сейчас рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске. По ее словам, это будут ближайшие точки региона, но в Минздраве ожидают большего количества исследований, поскольку украинцы известны на международном рынке как специалисты в этой области.

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Как ранее сообщал PolitUA, Украина может купить вакцину от коронавируса у России.

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