Украина собирается провести испытания вакцины против COVID-19 европейского производства. Тесты будут проводиться на добровольцах.

Об этом в эфире программы “Право на власть” на 24 канале заявила директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко. Она подчеркнула, что вакцина является самым дешевым и эффективным методом побороть любую эпидемию.

МОЗ уже получило первую заявку на проведение исследования третьей фазы вакцины европейского производителя. Сейчас в ведомстве работают над экспертизой материалов и если безопасность проведения исследования подтвердится, участие в тестировании примут 4,2 тысячи украинских добровольцев.

Как уточнила Думенко, для участия в тестах сейчас рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове и Ивано-Франковске. По ее словам, это будут ближайшие точки региона, но в Минздраве ожидают большего количества исследований, поскольку украинцы известны на международном рынке как специалисты в этой области.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина может купить вакцину от коронавируса у России.