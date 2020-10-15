В Украине есть только 50 000 коек для больных коронавирусом

Максимальное количество больничных коек, которые в Украине могут выделить пациентам с COVID-19 – 52 тысячи. По состоянию на сегодня для больных коронавирусом отведено 35 тысяч койкомест.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подчеркнул, что при большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей.

“Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей”, – пояснил чиновник.

Но при этом он добавил, что сейчас в Украине дефицита врачей нет.

“На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей”, – подвел итог Степанов.

Как ранее сообщал PolitUA, Украина может купить вакцину от коронавируса у России.