Украина может купить вакцину от коронавируса у России

Но только если ее эффективность подтвердят в мире.

Украина может закупить вакцину от коронавируса, разработанную в России. Но только в том случае, если международные организации подтвердят ее эффективность.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он подтвердил, что “считает возможным обсуждение закупки”.

“У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет”, – уточнил чиновник.

После уточнения, будет ли Украина закупать российскую вакцину в том случае, если Всемирная организация здравоохранения заявил, что она безопасна, Степанов подчеркнул: “Я считаю, что если такое произойдет, то тогда и будем говорить о закупке любой вакцины, не только российской”.

Как ранее сообщал PolitUA, в мире уже десять вакцин от коронавируса проходят финальные испытания.