Карантин в Украине продлили до конца года: что известно

Карантин в Украине продлили до 31 декабря. При этом учреждениям предвысшего и высшего образования рекомендовали перейти на дистанционное обучение на период с 15 октября по 15 ноября.

Решение было принято Кабинетом министров Украины на внеочередном заседании 13 октября. Добавим, что всем украинским школам рекомендовали сместить осенние каникулы и провести их с 15 по 30 октября, после чего возможен переход на дистанционную форму обучения.

Премьер-министр украины Денис Шмыгаль в своем заявлении заверил что продление карантина является самым эффективным механизмом для предотвращения распространения коронавируса.

Ужесточение карантина в Украине

Кроме продления карантина, были изменены его меры. Так, по всей стране теперь запрещены любые массовые мероприятия в “красной” зоне, а в “зеленой” они ограничены численностью в 50 человек. В “желтой” зоне мероприятия ограничат 30 людьми, в “оранжевой” – 20. При этом, разумеется, должна соблюдаться как социальная дистанция в полтора метра, так и обязательный масочный режим.

Спортивные мероприятия будут разрешены, но без зрителей. Международные соревнования будут согласовываться Минздравом отдельно в каждом случае.

Также была ограничена деятельность заведений общественного питания в “зеленой”, “желтой” и “оранжевой” зонах до 22.00.

Министр здравоохранения Максим Степанов получил задачу увеличить количество тестирований на COVID-19 до 50 000 в сутки.

Разделение на зоны

Критерии для включения регионов в “красную” зону карантина были изменены. Вместо динамичного показателя заболеваемости теперь будет использоваться фиксированный.

Область будет получать “красный уровень” эпидемиологической опасности в том случае, если заболеваемость на протяжении 14 дней превысит более чем 320 случаев на 100 тысяч населения. Напомним, что ранее показатель “красной” зоны был динамичным и определялся как “в пять раз превышающий соответствующий средний показатель по стране”.

Деньги на борьбу с эпидемией

Еще одно решение Кабмина касается финансирования МОЗ. Министерству из фонда по борьбе с коронавирусом были выделены почти три миллиарда гривен для осуществления мероприятий, направленных на локализацию вспышек болезни. Средства будут распределены следующим образом:

1,06 миллиарда гривен пойдут на обеспечение готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений “Центр общественного здоровья” и Украинского научно-исследовательского противочумного института Мечникова.

1,87 миллиарда гривен выделят на приобретение средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь,

46,8 миллиарда гривен – последняя часть суммы будет направлена на приобретение лекарственного средства Remdesevir (“Ремдесивир”).

Отдельным пунктом идет увеличение в два раза расходов на доплаты военным, медикам, полицейским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией последствий пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал PolitUA, Харьковская область превратилась в “черную зону” эпидемии.