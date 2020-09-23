Украинская журналистика – мир наемников и самозванцев

Единственное, что имеет значение при трудоустройстве – это картинка желаемого будущего. Твоя и твоего нанимателя. Если они совпадают – тебе повезло.

Журналист обязан соблюдать моральные принципы и не переходить «красных линий» и не способствовать победе вражеской армии, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин

«Вряд ли об этом говорят на журфаках», – пишет публицист

«В нашей профессии правила игры определяют не столько журналисты, сколько собственник медиа. И все, что ты можешь сделать – это не воевать в той армии, чьей победы не желаешь», – добавил он.

Единственное, что имеет значение при трудоустройстве – это картинка желаемого будущего. Твоя и твоего нанимателя. Если они совпадают – тебе повезло.

Если нет – готовься рассылать резюме. Или убеждать себя и окружающих в том, что “все одинаковые”.

«Мы наемники. Нам не под силу создать свою собственную армию. У нас никогда не появится для этого вдоволь ресурсов», – отмечает Казарин.

Независимая редакция может существовать лишь на гранты – которых никогда не хватит на всех. Все наше пространство выбора – это выбор флага, под которым ты будешь сражаться.

«Вся наша карьера – это история ситуативных союзов. Тех самых, которые мы заключаем с владельцами медиа», – подчеркивает Казарин.

Наша совесть не нуждается в анестезии лишь до тех пор, пока совпадают финальные точки маршрута. Как только начинаются расхождения – ты оказываешься перед выбором.

«В нашей профессии есть много самозванцев. Мародеры любят рассказывать, что между флагами нет разницы», – отмечает Казарин.

Каждый раз, когда приходит время уходить – они остаются. Каждый раз, когда нужно говорить – они молчат. А еще они пытаются вербовать нас в свои ряды. Иногда успешно.

«Потому что всегда есть риск устать. От этических дилемм. От коротких горизонтов планирования. От вечного сопоставления целей – своих и нанимателя», – подчеркивает Казарин.

Внутренний голос напомнит о возрасте, стабильности, ответственности перед семьей. Ты станешь оправдывать свои компромиссы детьми. И начнешь инвестировать в персональное будущее ценой общего.

«Я боюсь встречи с этой развилкой. Всегда есть риск ее не разглядеть», – отмечает Казарин.

Всегда есть риск принять неправильное решение. Тем более, что аргументов в пользу правильного будет исчезающе мало.

«Например, будущее страны», – подытожил Казарин.