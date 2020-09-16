КГБшный «Бумеранг» по украинскому подполью: подробности операции

С конца 60-х годов прошлого века КГБ СССР проводил операцию по созданию управляемого украинского подполья ОУН в Украинской ССР.

14 сентября 1988 в Киеве состоялась пресс-конференция Святослава Панчишина и Юрия Иванченко, которые возглавляли операцию КГБ по созданию контролируемого искусственного подполья ОУН (б) в Украине, пишет на свой странице в Facebook сопредседатель Общественной инициативы «Права Справа» юрист и историк Дмитрий Снегиров.

«Одна из крупнейших оперативных игр советских спецслужб против ОУН продолжалась с конца 1960-х годов до 1988-го. Широкой общественности он известен под названием «Бумеранг». Ее вели 1-е и 5-е Управление КГБ УССР совместно с МВД Польши», – пишет историк.

Содержание игры заключался в том, что руководству ОУН (бандеровской) сотрудники КГБ подставили легендированную группу агентов в качестве представителей националистического подполья, которое распространило свою деятельность на Львов, Киев и Польшу.

«Руководителем легендированного подполья выступил львовский врач Святослав Панчишин. Кроме него в оперативной игры также был привлечен киевский журналист Юрий Иванченко», – отмечает Снегиров.

В конце 1960-х годов эмигрантская ОУН (б) предложила Панчишину возглавить свой львовский центр. Панчишин согласился на это предложение, однако сразу начал докладывать обо всем КГБ и до конца 1980-х годов стал двойным агентом КГБ.

«Вскоре Панчишина ввели в состав управляющего совета (Провода) ОУН (б), что позволило ему получить доступ к важнейшей информации эмигрантской организации. Его назначили председателем Организационного суда ОУН (б) и руководителем СБ ОУН (б) в Украине. Таким образом, Панчишин повторил путь Матвиейко», – подчеркивает Снегиров.

Деятельность Панчишина в эмигрантской ОУН (б) была настолько «ценной», что его наградили медалью «Золотой крест» и «Серебряной медалью Бандеры».

Буде нам з тобою що згадати…КДБ проти ОУН: операція "Бумеранг".14 вересня 1988 року в Києві відбулася… Geplaatst door Dmytro Snegirov op Dinsdag 15 september 2020

«Непосредственное руководство мнимому подпольной сетью в Иностранный частях ОУН (ЗЧ ОУН) поручили шефу СБ Союза Украинской Британии, бывшему воину дивизии СС «Галичина» Василию Олеськиву который имел опыт работы по линии засылки в УССР эмиссаров-разведчиков и после смерти Николая Лебедя в октябре 1987 занял пост руководителя Провода ЗЧ ОУН», – отмечает Снегиров.

Вполне возможно, что «Бумеранг» продолжался бы и дальше. Однако на прекращение игры повлияли изменения во внутренней и внешней политике СССР, его международном положении.

«По мнению органов КГБ, результатами «Бумеранга» стали установления контроля советской спецслужбы над стратегией, тактикой, разведывательно-подрывными устремлениями ЗЧ ОУН по Украине, дезинформации их, «выявление и нейтрализация» более 20 эмиссаров, прибывших как граждане США, Англии, ФРГ, Франции, получения на фиктивные позиции крупных денежных сумм, свыше 1000 экземпляров литературы и специальной разведывательной техники», – резюмирует Снегиров.