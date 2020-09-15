Казарин: Реформы – это болезненное лечение

Не следует путать реформы, сравнимые скорее с лечением серьезной тяжелой болезни, с популистскими шагами, напоминающими перевернутый «рог изобилия».

Многие понимают что Украина нуждается в серьезных реформах, как в сфере экономики, так и государственного управления. Но при этом следует понимать, что реформы – это не популизм. И в этом плане следуе не путать реформы с популизмом, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Меня пугает власть, которая пытается понравиться всем, потому что Украине нужны сегодня очень непопулярные шаги», – рассказывает публицист.

Последние три десятка лет в Украине выстраивалась олигархическая модель, как власти, так и экономики. В связи с этим, реформы тесно переплелись в сознании украинцев с популистскими мероприятиями.

«За тридцать лет страну приучили думать, что реформы – это прибавка к зарплате и пенсии. Дешевая коммуналка и недорогие лекарства. На самом же деле, все это время нам врали», – отмечает Казарин.

Но на самом деле реформы – это создание условий стимулирующих развитие всей экономики. Реформы – это создания условий для увеличения доходов.

«Реформы – это когда вам дают зарабатывать. Когда дают открывать бизнес. Когда на госслужбу идут профессионалы, которым там платят рыночную зарплату», – подчеркивает Казарин.

Следует четко понимать, цели и задачи реформ. А самое важное – не питать иллюзий насчет того, что реформы это «легко и приятно». Следует понимать, что реформы – это лечсение очень тяжелой болезни.

«Реформы – это создание пространства честной конкуренции. Очень похоже на то, когда вас снимают с обезболивающего и назначают лечение», – отмечает Казарин.

Но в реформах наименее заинтересованы украинские олигархи. Они подобно раковой опухоли присосались к бюджету страны.

«И в этом меньше всего заинтересована ваша опухоль», – подчеркивает Казарин.

И не следует забывать о том, что олигархи зарабатываю на каждом из украинцев. А просто так они не уступят такую возможность никому.

«Потому что самые влиятельные люди страны в массе своей зарабатывают на каждом гражданине страны», – подытожил Казарин.