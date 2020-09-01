Орудуют дилетанты: новый карантин тоже будет провален

К концу августа резко обострилось противоречие между интересами эпидемиологической безопасности и бизнес-экономическими интересами.

Еще в конце июля в Украине возник новый всплеск эпидемии COVID-19. В августе масштабы этой эпидемии существенно увеличились. Был установлен целый ряд новых антирекордов, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«В последней декаде августа ежедневное число новых случаев заболеваний на COVID-19 стало регулярно превышать символический рубеж в 2 тыс. (в начале августа этот показатель колебался вокруг отметки в 1 тыс.)», – пишет эксперт.

Абсолютный рекорд был установлен 29 августа – 2481 новый случай заболевания на COVID-19. 27 августа был зафиксирован и печальный антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – 49 человек.

Общее число зараженных (и переболевших) COVID-19 увеличилось в Украине с 1 августа по 1 сентября с 71 тыс. до 123 тыс. (т.е. в 1,7 раза). Общее число умерших от COVID-19 за август увеличилось в полтора раза – с 1709 до 2605.

«Темпы развития эпидемии COVID-19 в Украине несколько возросли по сравнению с июлем», – отмечает Фесенко.

Среди регионов лидерами по ежедневному числу новых заболевших в течение августа были Львовская, Ивано-Франковская области, Киев, Харьковская и Одесская области.

«Прогнозы неутешительные – в сентябре масштабы эпидемии могут даже возрасти», – подчеркивает Фесенко.

Правительство отреагировало на развитие эпидемии использованием гибкого инструмента выделения различных территориальных зон по темпам развития эпидемии и, соответственно, по различным карантинным ограничениям.

«Однако мэры городов, которые оказались в «красной зоне», выступили резко против возобновления карантинных ограничений», – отмечает Фесенко.

И вот печальная ирония судьбы: один из мэров, который сопротивлялся включению своего города в «красную зону» – мэр Тернополя Сергей Надал – сам заразился COVID-19.

«В ряде городов, попавших в «красную зону», прошли акции протеста, в которых приняли участие местные предприниматели и работники их предприятий», – подчеркивает Фесенко.

В ряде случаев правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки, пытаясь найти определенные компромиссы с местной властью по карантинным ограничениям в тех городах и районах, которые оказывались новыми эпицентрами развития эпидемии.

«К концу августа резко обострилось противоречие между интересами эпидемиологической безопасности и бизнес-экономическими интересами», – отмечает Фесенко.

Парадокс августа – масштабы эпидемии COVID-19 в 10 раз больше, чем в начале мая, и в 3−4 раза сильнее, чем в июне, но при этом карантинные ограничения намного более умеренные, чем это было весной.

«Но, как и в момент введения карантина, так и сейчас, украинское правительство действует также, как и европейские партнеры», – подчеркивает Фесенко.

Политические тенденции августа 2020 г.Новый всплеск эпидемии COVID-19Еще в конце июля в Украине возник новый всплеск… Geplaatst door Владимир Фесенко op Dinsdag 1 september 2020

В этот раз, несмотря на новое возрастание масштабов эпидемии, в европейских странах не вводят жесткого всеобъемлющего карантина. Точно также действуют и украинские власти.

«Еще один многомесячный карантин с прекращением работы многих предприятий и учреждений мог бы стать катастрофой для экономики», – отмечает Фесенко.

Поэтому используется тактика гибкого адаптивного карантина с локальными ограничениями в местах вспышки эпидемии.

«Но с завершением каникулярно-отпускного периода возникает проблема эффективной реализации четких правил безопасности и алгоритма действий в случае выявления локальных очагов эпидемии в местах массовой концентрации людей – от образовательных учреждений до предприятий и торговых центров», – подчеркивает Фесенко.

«Правила вроде бы сформулированы, но в их исполнении уже проявляются очевидные сбои», – подытожил Фесенко.