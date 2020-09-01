Гуманитарная аура

Похитили из синагоги: в Киеве раскрыт захват заложника

Похищенный из синагоги.

Сотрудники Нацполиции раскрыли похищение человека и освободили заложника. Представляем подробности очередной детективной истории из реальной жизни.

В прошлую пятницу из Центральной Синагоги города Киева был похищен наш прихожанин, верующий религиозный член общины, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп от «Народного фронта» заслуженный юрист Украины, адвокат и правозащитник Георгий Логвинский.

День преступления был выбран не случайно, прямо на кону дня независимости Украины, в надежде, что органы правопорядка будут в активном праздновании.

«Около 10 утра под предлогом бизнес-сделки мерседес черного цвета подьехал под Синагогу Бродского по адресу Шота Руставели 13. В машине был бывший «бизнес партнер» потерпевшего «Н» и еще один человек», – пишет правозащитник.

Ничего не предвещало опасности, с учетом, что участники были знакомы между собой, хотя и имели нерешенные финансовые вопросы из прошлой жизни.

«В дальнейшем связь с «Н» пропала, а телефон якобы выключился в метро», – отмечает Логвинский.

«Вообще можно с утверждением сказать, что бандиты не просто действовали профессионально, но и знали методы оперативной деятельности», – добавил Логвинский.

Номера автомобиля были поддельные, телефоны не использовались во время похищения, работала группа лиц, заметая следы и меняя авто.

Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
Фото опубликованные Логвинским.
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«Но, как и следовало ожидать, они просчитались», – подчеркивает Логвинский.

Первое – не стоит воровать людей, и в том числе из дома Б-га, и особенно из нашей Синагоги! Уже не одна удивительная история, которая плохо кончилась для преступников (привет для НАБУ;) связана с нашей святой общиной.

Второе, святая супруга пострадавшего уже в пятницу подняла всех на ноги у устроила настоящий «кипишь» из-за пропажи мужа.

«И устроила полный «кипишь», поставив на ноги всех!!! В том числе и меня», – отмечает Логвинский.

Третье – это дело взял под личный контроль министр внутренних дел Арсен Аваков. Команда супер-профессионалов и действительно людей с большой душой, забыв о праздниках, включились в работу.

Ситуация могла быть провокацией, особенно в преддверии еврейского нового года. Для полиции было дело чести раскрыть преступление и найти заложника.

«Уже в воскресенье сыщики взяли след и сели на хвост бандитам», – подчеркивает Логвинский.

Операция держалась в тайне, с учетом обоснованного подозрения, что в группе преступников есть бывшие или действующие сотрудники правоохранительного органа.

Любая утечка или ошибка незамедлительно привела бы к устроению главного свидетеля.

«Нет тела нет дела», – подчеркивает Логвинский.

В рамках расследования была установлена целая банда более чем из 10 человек, среди которых бывший сотрудник СБУ. К пострадавшему было применено насилие с целью получения имущества.

«Бандиты не скрывали лица, что с учетом особенности этого дела однозначно говорит о том, что в живых его оставлять не собирались», – отмечает Логвинский.

Держали его в подвале дома под Киевом. В результате слаженной и супер-профессиональной работы полиции в субботу было принято решение идти на штурм и задержание.

«Заложника освободили!!! Он жив, однако имеет телесные повреждения, включая поломанные ноги и сильно психологически подавлен», – подчеркивает Логвинский.

Одновременно по разным адресам были задержаны 7 человек. В арсенале преступников были изъяты автоматы, гранаты и даже гранатометы РПГ.

Одно лицо попыталось скрыться, но далеко убежать не смогло.

«Все задержанные находятся в СИЗО и в ближайшее время этим негодяям будет избираться мера пресечения в Печеском суде города Киева», – отмечает Логвинский.

«Хочу от своего имени и от имени всего нормального общества сказать огромное спасибо Арсену Авакову, его супер-профессиональной команде, включая Андрея Крищенко и других, которая круглосуточно боролась за жизнь человека», – добавил он.

Эти люди не просто достойны похвалы, а их имена должны быть внесены в список лиц, чьи поступки спасли жизнь.

«Мне известно, что наши израильские коллеги уже готовят соответствующие действия», – подчеркивает Логвинский.

«Надеюсь и в Украине будут знать и ценить своих героев!», – отмечает он.

Прошу коллег и общество взять на контроль, чтобы лица позволившие себе перейти все грани человечности, были жестко наказаны со всей строгостью закона.

«Надеюсь суд обратит внимание на тяжкость преступления и общественность на национальном и международном уровне будет держать это вопрос на контроле», – подчеркивает Логвинский.

Очередная детективная история, к сожалению, из реальной жизни!В прошлую пятницу из Центральной Синагоги г.Киева был…

Geplaatst door Георгий Логвинский op Dinsdag 1 september 2020

«Жизнь человека бесценна и для кого-то в этот Шабат появился еще один день рождения!», – добавил он.

В заключение Логвинский еще раз благодарит сотрудников Нацполиции Украины за раскрытие преступления и спасения жизни заложника.

«Думаю, что честно не только от моего имени а и от всех подписчиков и друзей сказать спасибо сотрудникам полиции и министру внутренних дел Украины за спасение человека!», – подытожил Логвинский

Автор Георгий Логвинский
Источник Facebook

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