Похитили из синагоги: в Киеве раскрыт захват заложника
Сотрудники Нацполиции раскрыли похищение человека и освободили заложника. Представляем подробности очередной детективной истории из реальной жизни.
В прошлую пятницу из Центральной Синагоги города Киева был похищен наш прихожанин, верующий религиозный член общины, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп от «Народного фронта» заслуженный юрист Украины, адвокат и правозащитник Георгий Логвинский.
День преступления был выбран не случайно, прямо на кону дня независимости Украины, в надежде, что органы правопорядка будут в активном праздновании.
«Около 10 утра под предлогом бизнес-сделки мерседес черного цвета подьехал под Синагогу Бродского по адресу Шота Руставели 13. В машине был бывший «бизнес партнер» потерпевшего «Н» и еще один человек», – пишет правозащитник.
Ничего не предвещало опасности, с учетом, что участники были знакомы между собой, хотя и имели нерешенные финансовые вопросы из прошлой жизни.
«В дальнейшем связь с «Н» пропала, а телефон якобы выключился в метро», – отмечает Логвинский.
«Вообще можно с утверждением сказать, что бандиты не просто действовали профессионально, но и знали методы оперативной деятельности», – добавил Логвинский.
Номера автомобиля были поддельные, телефоны не использовались во время похищения, работала группа лиц, заметая следы и меняя авто.
«Но, как и следовало ожидать, они просчитались», – подчеркивает Логвинский.
Первое – не стоит воровать людей, и в том числе из дома Б-га, и особенно из нашей Синагоги! Уже не одна удивительная история, которая плохо кончилась для преступников (привет для НАБУ;) связана с нашей святой общиной.
Второе, святая супруга пострадавшего уже в пятницу подняла всех на ноги у устроила настоящий «кипишь» из-за пропажи мужа.
«И устроила полный «кипишь», поставив на ноги всех!!! В том числе и меня», – отмечает Логвинский.
Третье – это дело взял под личный контроль министр внутренних дел Арсен Аваков. Команда супер-профессионалов и действительно людей с большой душой, забыв о праздниках, включились в работу.
Ситуация могла быть провокацией, особенно в преддверии еврейского нового года. Для полиции было дело чести раскрыть преступление и найти заложника.
«Уже в воскресенье сыщики взяли след и сели на хвост бандитам», – подчеркивает Логвинский.
Операция держалась в тайне, с учетом обоснованного подозрения, что в группе преступников есть бывшие или действующие сотрудники правоохранительного органа.
Любая утечка или ошибка незамедлительно привела бы к устроению главного свидетеля.
«Нет тела нет дела», – подчеркивает Логвинский.
В рамках расследования была установлена целая банда более чем из 10 человек, среди которых бывший сотрудник СБУ. К пострадавшему было применено насилие с целью получения имущества.
«Бандиты не скрывали лица, что с учетом особенности этого дела однозначно говорит о том, что в живых его оставлять не собирались», – отмечает Логвинский.
Держали его в подвале дома под Киевом. В результате слаженной и супер-профессиональной работы полиции в субботу было принято решение идти на штурм и задержание.
«Заложника освободили!!! Он жив, однако имеет телесные повреждения, включая поломанные ноги и сильно психологически подавлен», – подчеркивает Логвинский.
Одновременно по разным адресам были задержаны 7 человек. В арсенале преступников были изъяты автоматы, гранаты и даже гранатометы РПГ.
Одно лицо попыталось скрыться, но далеко убежать не смогло.
«Все задержанные находятся в СИЗО и в ближайшее время этим негодяям будет избираться мера пресечения в Печеском суде города Киева», – отмечает Логвинский.
«Хочу от своего имени и от имени всего нормального общества сказать огромное спасибо Арсену Авакову, его супер-профессиональной команде, включая Андрея Крищенко и других, которая круглосуточно боролась за жизнь человека», – добавил он.
Эти люди не просто достойны похвалы, а их имена должны быть внесены в список лиц, чьи поступки спасли жизнь.
«Мне известно, что наши израильские коллеги уже готовят соответствующие действия», – подчеркивает Логвинский.
«Надеюсь и в Украине будут знать и ценить своих героев!», – отмечает он.
Прошу коллег и общество взять на контроль, чтобы лица позволившие себе перейти все грани человечности, были жестко наказаны со всей строгостью закона.
«Надеюсь суд обратит внимание на тяжкость преступления и общественность на национальном и международном уровне будет держать это вопрос на контроле», – подчеркивает Логвинский.
Очередная детективная история, к сожалению, из реальной жизни!В прошлую пятницу из Центральной Синагоги г.Киева был…
Geplaatst door Георгий Логвинский op Dinsdag 1 september 2020
«Жизнь человека бесценна и для кого-то в этот Шабат появился еще один день рождения!», – добавил он.
В заключение Логвинский еще раз благодарит сотрудников Нацполиции Украины за раскрытие преступления и спасения жизни заложника.
«Думаю, что честно не только от моего имени а и от всех подписчиков и друзей сказать спасибо сотрудникам полиции и министру внутренних дел Украины за спасение человека!», – подытожил Логвинский