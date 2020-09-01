Похитили из синагоги: в Киеве раскрыт захват заложника

В прошлую пятницу из Центральной Синагоги города Киева был похищен наш прихожанин, верующий религиозный член общины, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп от «Народного фронта» заслуженный юрист Украины, адвокат и правозащитник Георгий Логвинский.

День преступления был выбран не случайно, прямо на кону дня независимости Украины, в надежде, что органы правопорядка будут в активном праздновании.

«Около 10 утра под предлогом бизнес-сделки мерседес черного цвета подьехал под Синагогу Бродского по адресу Шота Руставели 13. В машине был бывший «бизнес партнер» потерпевшего «Н» и еще один человек», – пишет правозащитник.

Ничего не предвещало опасности, с учетом, что участники были знакомы между собой, хотя и имели нерешенные финансовые вопросы из прошлой жизни.

«В дальнейшем связь с «Н» пропала, а телефон якобы выключился в метро», – отмечает Логвинский.

«Вообще можно с утверждением сказать, что бандиты не просто действовали профессионально, но и знали методы оперативной деятельности», – добавил Логвинский.

Номера автомобиля были поддельные, телефоны не использовались во время похищения, работала группа лиц, заметая следы и меняя авто.

Фото опубликованные Логвинским. Фото опубликованные Логвинским. Фото опубликованные Логвинским. Фото опубликованные Логвинским. Фото опубликованные Логвинским. Пред 1 из 5 След

«Но, как и следовало ожидать, они просчитались», – подчеркивает Логвинский.

Первое – не стоит воровать людей, и в том числе из дома Б-га, и особенно из нашей Синагоги! Уже не одна удивительная история, которая плохо кончилась для преступников (привет для НАБУ;) связана с нашей святой общиной.

Второе, святая супруга пострадавшего уже в пятницу подняла всех на ноги у устроила настоящий «кипишь» из-за пропажи мужа.

«И устроила полный «кипишь», поставив на ноги всех!!! В том числе и меня», – отмечает Логвинский.

Третье – это дело взял под личный контроль министр внутренних дел Арсен Аваков. Команда супер-профессионалов и действительно людей с большой душой, забыв о праздниках, включились в работу.

Ситуация могла быть провокацией, особенно в преддверии еврейского нового года. Для полиции было дело чести раскрыть преступление и найти заложника.

«Уже в воскресенье сыщики взяли след и сели на хвост бандитам», – подчеркивает Логвинский.

Операция держалась в тайне, с учетом обоснованного подозрения, что в группе преступников есть бывшие или действующие сотрудники правоохранительного органа.

Любая утечка или ошибка незамедлительно привела бы к устроению главного свидетеля.

«Нет тела нет дела», – подчеркивает Логвинский.

В рамках расследования была установлена целая банда более чем из 10 человек, среди которых бывший сотрудник СБУ. К пострадавшему было применено насилие с целью получения имущества.

«Бандиты не скрывали лица, что с учетом особенности этого дела однозначно говорит о том, что в живых его оставлять не собирались», – отмечает Логвинский.

Держали его в подвале дома под Киевом. В результате слаженной и супер-профессиональной работы полиции в субботу было принято решение идти на штурм и задержание.

«Заложника освободили!!! Он жив, однако имеет телесные повреждения, включая поломанные ноги и сильно психологически подавлен», – подчеркивает Логвинский.

Одновременно по разным адресам были задержаны 7 человек. В арсенале преступников были изъяты автоматы, гранаты и даже гранатометы РПГ.

Одно лицо попыталось скрыться, но далеко убежать не смогло.

«Все задержанные находятся в СИЗО и в ближайшее время этим негодяям будет избираться мера пресечения в Печеском суде города Киева», – отмечает Логвинский.

«Хочу от своего имени и от имени всего нормального общества сказать огромное спасибо Арсену Авакову, его супер-профессиональной команде, включая Андрея Крищенко и других, которая круглосуточно боролась за жизнь человека», – добавил он.

Эти люди не просто достойны похвалы, а их имена должны быть внесены в список лиц, чьи поступки спасли жизнь.

«Мне известно, что наши израильские коллеги уже готовят соответствующие действия», – подчеркивает Логвинский.

«Надеюсь и в Украине будут знать и ценить своих героев!», – отмечает он.

Прошу коллег и общество взять на контроль, чтобы лица позволившие себе перейти все грани человечности, были жестко наказаны со всей строгостью закона.

«Надеюсь суд обратит внимание на тяжкость преступления и общественность на национальном и международном уровне будет держать это вопрос на контроле», – подчеркивает Логвинский.

Очередная детективная история, к сожалению, из реальной жизни!В прошлую пятницу из Центральной Синагоги г.Киева был… Geplaatst door Георгий Логвинский op Dinsdag 1 september 2020

«Жизнь человека бесценна и для кого-то в этот Шабат появился еще один день рождения!», – добавил он.

В заключение Логвинский еще раз благодарит сотрудников Нацполиции Украины за раскрытие преступления и спасения жизни заложника.

«Думаю, что честно не только от моего имени а и от всех подписчиков и друзей сказать спасибо сотрудникам полиции и министру внутренних дел Украины за спасение человека!», – подытожил Логвинский