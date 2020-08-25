Лукашенко проиграл: Беларусь переросла диктатуру

Лукашенко с автоматом в окружении охраны и ОМОНа.

Беларусь будет либо оккупированной Россией, либо свободной и независимой страной, но она уже никогда не будет лукашенковской.

В воскресение 23 августа Александр Лукашенко вместе со своим 15-летним сыном Николаем полетал на вертолете над Дворцом независимости в Минске, у которого собрались протестующие. Сложившуюся в Беларуси ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов

«Тот, кто не способен схватиться за свой народ, вынужден схватиться за автомат. Тот, кто защищен целой армией, от страха натягивает бронежилет», – пишет главред.

«Мирные люди с плакатами и флагами, занявшие весь свой город, и аплодирующие друг другу. Люди с открытыми лицами кричат: «Уходи!», – добавил он.

А против этих людей диктатор, напяливший бронежилет, с автоматом в руках, которому аплодирует только до зубов вооруженный ОМОН на бронетехнике. Люди в касках, которые боятся показать свое лицо, кричат диктатору: «Держись!»

«Что может быть более трагичней, комичней и символичней в борьбе за свободу в нашем веке?», – отмечает Бутусов.

Лукашенко не может быть со своим народом, потому что на улицах Беларуси его народа нет. «Саша, держись!» кричат только эти закованные в латы палачи. Отсутствие страха у сотен тысяч свело с ума от страха человека, располагающего неограниченной властью.

«И все действия правителя показывают не силу власти, а непонимание и презрение. Беларусь переросла своего диктатора, Беларусь не хочет «доброго царя», – подчеркивает Бутусов.

Беларусь не хочет «стабильности», купленной кровью, убийствами, пытками, ложью. Благодаря Лукашенко все они понимают, что такое быть скотом, одев черное и избивая сограждан дубинкой, и что не быть скотом очень просто – надо просто выйди на площадь под национальным флагом.

Беларусское чудоТот, кто не способен схватиться за свой народ, вынужден схватиться за автомат. Тот, кто защищён целой… Geplaatst door Юрий Бутусов op Zondag 23 augustus 2020

«Я не думаю, что диктатор отдаст власть без крови», – отмечает Бутусов.

Но Лукашенко проиграл, уже проиграл, потому что он может захватить власть, однако уже никогда не сможет захватить народ.

«Беларусь будет либо оккупированной, либо свободной, но она уже никогда не будет лукашенковской», – подытожил Бутусов.