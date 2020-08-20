Постсоветский человек как оплот «русского мира»
Одной из социальных опор «русского мира» стал постсоветский человек. Ареал обитания этого представителя Homo sapiens определят успех или неуспех Путина.
Знаете, что роднит Украину, Россию и Беларусь? Просоветские люди. Беспомощные, безжалостные и покорные, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.
«Те, кто мечтает об империи, но никогда не выходит на улицы, чтобы ее защищать. Их приходится туда свозить», – пишет публицист.
Централизованно, на автобусах. Просоветские люди беспомощны – все, на что они способны, это раз в четыре года прийти на избирательные участки.
«Я четко помню это по Крыму. Шесть лет назад аннексия полуострова стала возможной лишь благодаря российской армии», – подчеркивает Казарин.
Все ритуальные разговоры о «народе полуострова», который «сделал свой выбор», не выдерживают никакой критики.
«Просоветская часть крымчан мало чем отличалась от своих единомышленников из других регионов Украины. Они были пассивны, инертны и никогда не были готовы чем бы то ни было жертвовать», – отмечает Казарин.
«Эти ребята могут сколько угодно приписывать себе задним числом лавры архитекторов «крымской весны», – уточнил он.
На самом же деле от них ничего не зависело. Все организовала Москва, спецслужбы и кадровая армия. Порой кажется, что понимание этого факта оставило в сердцах просоветских крымчан родовую травму.
«В результате которой они превратились в неофитов. Людей, готовых одобрять любой шаг Кремля», – подчеркивает Казарин.
Впрочем, ничего удивительного. Пророссийские крымчане прекрасно понимают, что если бы не Москва – флаги над полуостровом остались бы прежними.
«Просоветские люди не чувствуют за собой силу и все, что им остается, – это надеяться на начальника. Именно поэтому они готовы согласиться с любым решением руководства. Каким бы оно ни было», – отмечает Казарин.
Кстати, пророссийские жители полуострова готовы «слить» Украине так называемые «ЛДНР». Ничего удивительного – весь их кругозор сводится к фразе «Путин всех переиграл».
«И даже если официальный Кремль завтра примет решение отдать Донецк и Луганск Киеву безо всяких условий – просоветские люди на полуострове будут праздновать это как победу», – подчеркивает Казарин.
Постсоветские люди будут аплодировать всему. Войне в Сирии и выводу войск из Сирии. Вторжению в Беларусь и отставке Лукашенко.
«В массе своей они похожи на пикейных жилетов – бестолковых, искренних в своей глупости и преданных до слепоты. Готовых поддержать любое официальное безумие», – отмечает Казарин.
Степень их конформизма потрясает. На их фоне даже московские имперцы выглядят как либералы. Собственно, любой, кто посмеет в России упрекнуть Путина в малодушии и полумерах, будет объявлен ими «пятой колонной».
«Они неофиты, внезапно уверовавшие в бога. Просто их бог сидит в Кремле и недавно обнулил себе президентские сроки», – подчеркивает Казарин.
Сегодня они в растерянности. Потому что Москва никак не дает им четкого ответа – как воспринимать протесты в Беларуси.
«Разнобой в оценках есть даже на федеральных каналах, что может служить свидетельством того, что в Кремле пока еще не приняли окончательного решения», – подчеркивает Казарин.
«А потому пророссийские крымчане пока, на всякий случай, ругают обе стороны. И белорусское руководство. И тех, кто выходит на улицы», – добавил он.
И ведь такие люди живут отнюдь не только в оккупированном Крыму.
«Они живут повсюду. На украинском материке. В России. В Беларуси. Как только они находят себе хозяина, то начинают слепо ему поклоняться», – отмечает Казарин.
«А если не находят – то раз в четыре года ищут его в избирательном бюллетене. Они никогда не выйдут на улицы, чтобы протестовать против того, что им не нравится», – добавил он.
Зато готовы быть безропотным пластилином в чужих начальственных руках.
«Наверное, стоит научиться им сочувствовать. Но у меня почему-то не получается», – подытожил Казарин.