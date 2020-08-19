Украина и Беларусь: соседи РФ, друзья по несчастью
Беларусь и Украина оказались заложниками культурной и географической близости к России. Но империя не хочет отпускать свои бывшие колонии.
Протесты против власти глава Беларуси Александра Лукашенко с девятого августа остаются в центре внимания масс-медиа, как в самой Беларуси, так в соседних странах. Что общего и чем разичаются Украина, Беларусь и Россия, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.
«Белорусам не повезло. Как, впрочем, и украинцам. У этих двух стран по соседству живет империя», – рассказывает публицист.
Следует отметить, что и беларусы и украинцы культурно слишком близки к русским. И это близость делает их собратьями по несчастью.
«И с этой империей у украинцев и белорусов не очень большая культурная дистанция. Меньше, скажем, чем между русскими и португальцами», – отмечает Казарин.
Поэтому у России весьма специфические намерения по отношению к своим соседям. Россия не признает их независимости и суверенитета.
«В результате, империя убеждена, что все, чего заслуживают культурно близкие соседи – это поглощение», – подчеркивает Казарин.
Надо отметить, что Россия очень ревниво относится к своим ближайшим соседям по постсоветскому пространству. Любая попытка дистанцироваться от России воспринимается как акт предательства.
«А любая попытка к самостоятельности воспринимается как предательство», – резюмирует Казарин.