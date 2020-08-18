Мураев устроил скандал вокруг «Детского Евровидения»

Известный пророссийски медийный деятель Мураев пытается манипуляциями раздуть скандал вокруг одного из участников отбора на «Детское Евровидение».

Сейчас в масс-медиа Украины освящается история с одним из участников конкурсного отбора на «Детское Евровидение» нарушившего правила конкурса. На это почве Евгением Мураевым раздувается новый скандал в уже известном стиле «Распятый мальчик» или «Maruv Lite Edition», пишет на своей странице в Facebookглава правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

«Смотрю, волна нарастает (мураевы не спят). Теперь юзают ребенка. И конкурс «Детское Евровидение», – пишет медиа-эксперт.

Далее подробно рассматривает события, что предшествовали нынешней ситуации с «Детскоим Евровидение». В фокусе внимания медиа-эксперт оказалась история с участником конкурсного отбора на

«Максим Ткачук, волынский школьник 12 лет, сирота, принял участие в конкурсе «Stars of the Albion», в Лондоне с песней «Смуглянка». Победил», – отмечает Аласания.

Максим Ткачук победил в конкурсе «Stars of the Albion» в феврале-марте 2020 года.

«Его бабушка подала документы на конкурс «Детское Евровидение», где указала участие в лондонском конкурсе», – отмечает Аласания.

Между тем, пишет далее медиа-эксперт, правила конкурса «Детского Евровидения» гласят:

«… г) участник гарантирует, что не совершал концертную деятельность, выступления, участие в любых публичных и / или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и / или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих (ого) выступлений (в) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты финала Международного конкурса».

Конкурс «Stars of the Albion», 28.02.2020 – 01.03.2020 был спиворганизований конторой «Русский дом/Представительство Россотрудничества в Лондоне».

«Эта организация является органом исполнительной власти РФ. Правила нарушены. Участие в Евровидении отменено», – подчеркивает Аласания.

Но Евгений Мураев искусно подменяют понятия, и педалируя естественно не роль «Россотрудничества», а давя на жалость аудитории, тем что «обижают сироту» и все это – «месть за «Смуглянку».

«И знаете – работает. Наглость и манипуляции – всегда работают. Все возмущенно перепощують именно «месть ребенку по Смуглянку», – отмечает Аласания.

«А я вот могу, хотя и в «свинячий голос», подать другую цитату, главы «Россотрудничества» Евгения Примакова. Это ответ на вопрос о том же лондонском конкурсе», – уточнил он.

Далее приводиться цитата главы «Россотрудничества» Евгения Примакова, который неоднократно подчеркивал «российскую принадлежности» Крыма.

«.. Да, нам бы хотелось получать политическую поддержку и солидаризацию. Но это не всегда возможно, и мы это понимаем. Наверняка Мы должны искать и находить людей условно в Великобритании, Которые бы сказали: «Да, Крым российский», – заявлял Примаков.

«Но там, где мы не можем найти людей, Мы должны найти точки солидаризации по любому вторичному поводу в общих интересах», – отмечал глва «Россотрудничества».

Аласания конечно призывает граждан сделать выводы самостоятельно.

«Морали не будет (где «русский мир» и где мораль). «Мураеву & Co» для себя давно все решили. Здесь скорее вопрос к бабушке, что выбрала для ребенка такой путь», – отмечает Аласания.

«Ну, это его решение», – уточнил он.

“Maruv Lite Edition” або «Распятый мальчик version 2.0»Дивлюсь, хвиля наростає (мураєви не сплять). Тепер юзають… Geplaatst door Zurab Alasania op Maandag 17 augustus 2020

Алсания настаивает, что все должно быть в соответствии с общими правилами, которые неукоснительно должны соблюдать все.

«А мы только придерживаемся принятых Общественным правил», – подчеркивает Аласания.

И в заключении Аласания призывает граждан не вестись на дешевые манипуляции.

«Но, пожалуйста, будьте внимательнее к тому, чем вас кормят «наші, зікі, страни» и это все», – подытожил Аласания.