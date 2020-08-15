«Вы все врете!»: украинцы считают коронавирус аферой

Подавляющее большинство украинцев не верит в серьезность коронавируса. Когда в Украине появится партия борцов с коронавирусным заговором?

Почти 65% украинцев считают: события в стране развиваются в неправильном направлении. История учит, что в периоды такого разочарования очень популярными становятся теории заговора, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«На днях на одном из столичных рынков довелось услышать разговор двух продавщиц, взволнованных тем, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Киеве снова могут закрыть рынки», – пишет Сетевой Оракул.

Одна из собеседниц негодовала: «Это никогда не закончится, больницы специально приписывают количество больных, потому что врачам дают коронавирусные доплаты».

Другая участница разговора, видимо, политически озабоченная, высказала иную версию: специально накручивают данные, чтобы сорвать выборы.

Но обе были согласны с тем, что «они там наверху мухлюют, а народ страдает».

Вспомнили даже о Трампе: дескать, он выплачивает американцам по $2 тыс., на такие деньги можно и дома сидеть, а у нас предпринимателям не дают ни копейки помощи.

Приписки и срыв выборов. Это только две конспирологические догадки, есть и другие:

• специально накручивают цифры и грозят усилением карантина на осень, чтобы родители были дома с детьми и нищали без работы;

• фармакологической мафии выгодно запугать людей, чтобы тратились на ПЦР-тесты и лекарства;

• олигархи сговорились таким образом снизить зарплаты людям, а сами-то богатеют…

«Во время эпидемий и тем более пандемии заговорщицкие теории очень популярны. Со времен, когда лютовала чума, человечество далеко ушло в научно-техническом прогрессе, а вот скачок в сознании, увы, произошел гораздо меньший», – отмечает Сетевой Оракул.

«Конечно, в козни дьявола и злые чары ведьм уже мало кто верит, но есть «мировая закулиса», масоны, китайцы, американцы, в адаптированном для Украины варианте – «соросята» и прочее «внешнее управление», которое держит бедную страну на кредитном крючке», – добавил он.

Сколько украинцев в это верит, сказать сложно, но 38,5% считают проблему коронавируса преувеличенной, и что есть много заболеваний опаснее.

«Такой ответ на вопрос «насколько опасным является это заболевание» в ходе соцопроса получили Центр Разумкова и Центр SOCIS», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Опасным коронавирус признали 38,9% украинцев, еще 18,3% считают, что эта болезнь будет иметь катастрофические последствия для человечества. То есть почти сорок процентов наших сограждан потенциально могут поддержать тех политиков, которые на свои знамена поднимут лозунг «вы врете о коронавирусе».

«Вы – это власть», – отмечает Сетевой Оракул.

По данным этого же опроса 46,1% опрошенных считают, что власть что-то делает для борьбы с эпидемией, но этого недостаточно, по мнению еще 21,2% – власть ничего не делает. И только 21% респондентов согласны с тем, что делается все, что возможно.

В опросе есть еще одна цифра: у 83,2% не оказалось родственников и знакомых, подхвативших вирус, у 13,7% таковые есть.

«Показатели роста заболеваемости коронавирусом в сорокамиллионной Украине, слава Богу, пока не критичны, отсюда и незначительное число тех, кто сталкивался с этой болезнью», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«Но, с другой стороны, те, кто не болел и чьи близкие не попали под удар эпидемии, вполне могут прислушаться к лозунгам политиков, которые объявят священную войну «вранью» о коронавирусе», – добавил он.

Раньше говорили, что у нас все разбираются в политике и футболе. Сейчас же, благодаря интернету и соцсетям, очень многие готовы давать советы космического масштаба в любой сфере.

«Главное четко ставить ударение: народ страдает от действий (или бездействия, все зависит от ситуации) руководства страны», – отмечает Сетевой Оракул.

И не обязательно прибегать к мракобесию, убеждая избирателей, что хворь на человечество напустили масоны (или какие-то другие «плохие парни»), хватит обвинений в адрес власти, что она неправильно реагирует на пандемию.

«И если не 38,5% голосов в кармане, то пятипроцентный проходной барьер на выборах вполне реально преодолеть», – подытожил Сетевой Оракул.