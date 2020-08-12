У кого Россия могла украсть вакцину от коронавируса?

Россия могла не тратить время и ресурсы на разработку своей вакцины, а просто украла ее у тех, кто ее разрабатывал. Но это не делает эту вакцину безопасной.

Хотите знать правду о российской вакцине от коронавируса COVID-19, пишет ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, стипендиат Марии Кюри в Университете Франш-Конте, доктор физико-математических наук Семен Есилевский на страницах своего блога на «Site.ua».

«Думаю, не надо объяснять, что Россия – родина не только слонов, но и вакцин», – пишет научный эксперт.

Естественно, что первая в мире вакцина от коронавируса – это политическая акция, рассчитанная в первую очередь на внутреннее потребление в пропагандистских новостях.

«Если вы забыли или не застали совок, то напомню, как это делалось там: к знаменательной дате 1 мая или 7 ноября надо было с помпой сдать новостройку», – отмечает Есилевский.

А потом, – уточняет научный эксперт, – месяцами и годами доделывать это халтурное убожество из говна и палок, норовящее развалиться даже от звуков бравурных маршей с трибуны. Точно так же сейчас делают в России.

«Парадоксально, но сделать вакцину не особо сложно. Просто в Украине наука деградировала до такой степени, что для нас это кажется чем-то непосильным (зато у нас квантовая педагогика и лептонный бог)», – подчеркивает Есилевский.

Проблема не в том, чтобы сделать вакцину, проблема в том, чтобы ее адекватно протестировать и убедиться в ее эффективности и безопасности.

«Сделать можно за месяц. Тестировать надо годы. То, что за полгода аж 6 вакцин дошли до 3-й стадии клинических испытаний – абсолютно беспрецедентно в мировой практике», – отмечает Есилевский.

Российской вакцины в этом списке нет. Как ее тестировали, по каким протоколам и с какими результатами – никто не знает и никогда не узнает (ее не для этого делали, если вообще делали).

«По публичным данным она якобы прошла 1 и 2 фазу испытаний на нескольких десятках людей, но деталей не сообщается, а результаты нигде в научных журналах не опубликованы», – подчеркивает Есилевский.

«А без опубликования протоколов и результатов клинических испытаний никто и никогда не одобрит ее к использованию за пределами родины слонов», – добавил он.

То, что якобы вакцинировали дочь солнцеликого – это годится как аргумент только для новостей нижнезадрищенского канала «Росия вперде». Для мировой фармы и правительств развитых стран аргументы «зуб даю» из уст монарха не подходят.

«Может ли оказаться, что российская вакцина реально существует? Да, конечно. Может ли оказаться, что она действительно эффективна?», – уточняет Есилевский.

Вполне, ведь может просто повезти и препарат, не прошедший нормальных клинических исследований, случайно окажется рабочим. Возможно ли, что его будут использовать в мире? Категорически нет.

«Вместе с тем вероятность, что вакцина реальна и работает – крайне низка», – подчеркивает Есилевский.

Не надо забывать, что мы имеем дело с шулерами, которые десятилетиями продают «противовирусный» арбидол и тоннами производят гомеопатию, называя ее «релиз-активными препаратами».

«Наши аутентичные первооткрыватели протефлазида – наивные дети по сравнению с российскими псевдомедиками и псевдофармой», – отмечает Есилевский.

Если эти матерые шарлатаны и могут сделать что-то работающее, то только по недоразумению.

Тем не менее, есть еще один вариант – технологию просто у кого-то украли.

«Это же Россия, они всегда так делают. Это повышает шансы на то, что вакцина будет эффективной, но никак не помогает ей стать легитимной в глазах международного сообщества», – подчеркивает Есилевский.

«Цивилизованный мир спокойно дождется окончания третьей фазы клинических испытаний тех семи вакцин, которые сейчас до нее добрались, и будет использовать одну или несколько наиболее эффективных и безопасных», – подытожил он.