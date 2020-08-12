Черный учитель: Лукашенко заставил беларусов найти себя

Глава Беларуси Лукашенко стал архитектором национального восстания. Ему не мешало бы проконсультироваться на сей счет у Януковича.

Виктор Янукович мог бы многое ему рассказать. Например, о том, чем чревато поражение, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«О том, как уличное восстание делает маргинальные прежде лозунги – новой нормой», – пишет публицист.

Янукович, так же бы рассказал и о том, как полузабытые герои прошлого возвращаются в национальный пантеон.

«О том, как личное поражение вождя становится коллективным поражением его этики и эстетики», – отмечает Казарин.

На постсоветском пространстве у любого протеста заранее определены роли. Улица становится «будущим», которое бьется с опостылевшим «прошлым».

«А потому эстетика уличного восстания, его лозунги и флаги – это контуры будущей Беларуси», – подчеркивает Казарин.

Александр Лукашенко может думать, что ему под силу дубинками загнать эту эстетику снова в подполье.

«Но, на самом деле, он ее лишь легитимизирует. В рамках старой как мир логики, что любое насилие сакрализует конфликт и флаги», – отмечает Казарин.

Даже украинский майдан не мог похвастаться такой стилистической разницей противоположных баррикад. Шесть лет назад флаг в стране был один – равно как и герб.

«А в Беларуси Лукашенко 26 лет приучал страну к мысли, что они – часть союзного государства. Вводил второй государственный. Размещал у себя российские базы», – подчеркивает Казарин.

Делал второе апреля «Днем единения народов Белоруссии и России». А теперь на улицы выходят люди, которые в каждый момент своего противостояния с силовиками попутно ищут ответ на вопрос о том, кто они.

«И где заканчивается для них категория «мы», – отмечает Казарин.

«Этот процесс неизбежен. Потому что любой уличный протест – это всегда поиск границ идентичности», – добавил он.

Каждый, кто выходит против ОМОНа, вынужден давать ответ на вопрос ради кого он это делает.

«И объяснение «ради себя» уже не подходит», – подчеркивает Казарин.

Потому что логика эгоистичного поведения требует от своего носителя оставаться дома.

«Чтобы не угодить в автозак. Чтобы не попасть под пули», – отмечает Казарин.

Выход на улицы – это как раз победа коллективного самосознания над индивидуалистическим.

«Мы» вместо «Я». А если появляется «Мы» – то, рано или поздно, придется дать ответ на вопрос, кто именно находится внутри этого контура», – подчеркивает Казарин.

«И что отличает их от тех, кто вне его», – отмечает он.

Прямо сейчас Беларусь проживает новый опыт. Опыт горизонтальной солидарности. Уличного действия.

«Десакрализации силовой системы. Вдобавок, на стороне улицы – огромный эстетический перевес», – подчеркивает Казарин.

Мир столетиями воспевал борьбу слабого с сильным. Освободителя с тираном. Народа против узурпатора.

«Мало что может сравниться с правом отождествлять себя с теми, чьи биографии ты изучал в школе на уроках литературы и истории», – отмечает Казарин.

Беларусь получает опыт национального восстания.

«Который не получится обнулить, даже если восстание проиграет. Который не получится обнулить, даже если восставшие окажутся в меньшинстве по сравнению с равнодушными», – подчеркивает Казарин.

Потому что национальный миф куется не только из побед, но и из поражений. Не только из опыта победителей, но и из опыта проигравших.

«Кому как не Украине об этом знать», – отмечает Казарин.

«Нет ничего глупее, чем требовать от восставших беларусов тотальной тождественности с восставшими шесть лет назад украинцами», – добавил он.

Беларусы ищут границы своего национального «мы». Возможно, рано или поздно этот поиск упрется в пограничные столбы – и вобьет клин в имперский концепт «союзного государства».

«Но только появление ментальной границы между Беларусью и Россией вовсе не означает упразднение этой границы между Минском и Киевом», – подчеркивает Казарин.

А потому снисходительность, высокомерие и потуги на маккиавелизм («нам выгодней Лукашенко, чем кто-то еще») выглядят довольно мерзко.

«Мы не знаем, чем закончится нынешний протест. Не знаем, кто воспользуется его плодами», – отмечает Казарин.

Но, так или иначе, прямо сейчас на наших глазах рождается еще один национальный миф.

«В конце концов, будущее всегда побеждает прошлое, даже если проигрывает ему какие-то тактические сражения», – подчеркивает Казарин.

«Спросите у Виктора Януковича», – подытожил он.