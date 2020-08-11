Народ Беларуси: В борьбе обретешь ты право свое

Если белорусы сумеют создать свой Майдан, свою территорию свободы, – значит в борьбе наступил перелом. Пока разгоняют протесты – все еще не определено.

Только сопротивление несправедливости делает народ субъектом политики, более сильным, чем государство. И в Беларуси все сейчас зависит от воли к сопротивлению, от характера людей, и длительности активных протестов, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Всех тех, кто сейчас вышел на улицы с протестом, невозможно посадить в тюрьмы – там просто нет столько места», – пишет главред.

Если люди будут выходить день за днем вопреки побоям и арестам – очень скоро их уже нельзя будет загнать назад, как стало невозможно разогнать Майдан после первой жестокой зачистки.

«Преодолеть страх получить по голове – это непросто, но когда протест становится длительным, люди отрезают себе возможность бояться, время настраивает тебя на поступок, на осмысление своих действий, и это позволяет преодолеть страх даже неподготовленным людям», – отмечает Бутусов.

«Я не думаю, что белорусы нуждаются в наших советах – у них свои условия, свой опыт, у них были протесты в прошлые года при Лукашенко. Но, наверное, наши личные переживания и восприятия будут полезны», – добавил он.

Однако, Бутусов пока не разделяет общего оптимизма насчет «революционных» событий в Беларуси.

Только сопротивление несправедливости делает народ субъектом политики, более сильным, чем государство. И в Беларуси все… Geplaatst door Юрий Бутусов op Maandag 10 augustus 2020

«Если белорусы смогут создать свой Майдан, свою территорию свободы, – значит в борьбе наступил перелом. Пока разгоняют протесты – все еще не определено», – подчеркивает Бутусов.

Но государство, которое каждые сутки вынуждено бить тысячи своих граждан на улицах, и называет десятки тысяч человек провокаторами, не может называться ни счастливым, ни эффективным, ни уважающим себя.

«Всем, кто не боится защищать свои права – уважение. Жыве Беларусь!», – подытожил Бутусов