«Быстрее, выше, сильнее»: коронавирус – чемпион июля

Обозначились новые тенденции развития эпидемии коронавируса, установившего антирекорды в июле. О чем говорит новый скачок заболеваемости COVID-19?

В июле ежедневные темпы новых заболеваний COVID-19 в Украине несколько снизились (по сравнению со скачком в конце июня) и относительно стабилизировались. Но в конце месяца произошел новый скачок, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«30 июля был установлен новый антирекорд – 1197 новых случаев заболеваемости COVID-19. Последние четыре дня июля стабильно фиксировались более 1000 новых заболевших», – пишет эксперт.

30 июля был установлен еще один антирекорд – по госпитализации новых больных на COVID-19. В этот день госпитализировали 261 человека с этой болезнью.

«Общее число зараженных (и переболевших) COVID-19 увеличилось с 1 июля по 1 августа 2020 г. более чем в полтора раза – с примерно 45 тыс. до более 71 тыс», – отмечает Фесенко.

«Общее число умерших от COVID-19 за июль также увеличилось в полтора раза – с 1173 до 1709», – добавил он.

По темпам развития эпидемии в июле (по сравнению с июнем) произошла относительная стабилизация.

«В региональном измерении лидером остается Львовская область (9671 заболевших), на втором месте – Киев (8342). А вот на третье место по итогам июля вырвалась Ровенская область (6111)», – подчеркивает Фесенко.

Учитывая масштабы эпидемии и темпы ее развития, Кабинет министров 22 июля продлил действие адаптивного карантина до 31 августа.

«С учетом международного опыта, в конце июля территорию Украины разделили на четыре зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную, в которых будут действовать разные правила по степени жесткости адаптивного карантина», – отмечает Фесенко.

Соответственно, зеленая зона – наиболее облегченный режим карантина, а красная зона – самый жесткий (запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и другие ограничения).

Политические тенденции июля 2020 г.Тенденции развития эпидемии COVID-19В июле ежедневные темпы новых заболеваний на… Geplaatst door Владимир Фесенко op Zaterdag 1 augustus 2020

С 3 августа красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет установлен в городе Луцк, городе Тернополь и в Черновицкой области в Кицманском районе.

«Для определения зон будут учитывать четыре показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамику роста новых случаев инфицирования», – подчеркивает Фесенко.

«Очевидно, что быстрого и легкого расставания с эпидемией COVID-19 не будет. Нас, как и весь мир, ожидает долгий и сложный марафон борьбы с этой проблемой», – подытожил он.