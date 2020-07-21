21 июля 1969 года, ровно 51 год назад, американский астронавт Нил Армстронг ступил на лунную поверхность. Этот легендарный “крошечный шаг для человека” стал крупнейшим поражением в истории СССР – Союз проиграл “Лунную гонку”.

“Орел приземлился”

20 июля 1969 года лунный модуль корабля “Аполлон-11” успешно сел на поверхность Луны. На весь мир прозвучало легендарное “Хьюстон, Орел приземлился”. Сутки спустя, 21 июля, в 02 часа 56 минут 15 секунд по UTC, Нил Армстронг совершил первый шаг по поверхности Луны.

Этот шаг фактически закончил знаменитую “космическую гонку” между СССР и Америкой, которую, что характерно, США до этого проигрывали. СССР отправили первый искусственный спутник в космос. Первый человек в космосе тоже был советским космонавтом. Первый выход в открытый космос тоже совершили в Союзе. Казалось, что США уже никогда не догнать Союз.

Но после заявления американского президента Джона Кеннеди, который пообещал высадить человека на Луну до конца десятилетия, NASA забыло о своих поражениях и взялось за работу. В то время, как в СССР лунная экспедиция постоянно тормозилась из-за бесконечных споров и ссор между двумя государственными конструкторскими бюро, американцы продемонстрировали все преимущества столь ненавистного для Союза “грязного капитализма”: провели тендеры и отдали разработку космических аппаратов частным компаниям. Именно частные корпорации: North American Aviation, North American Rockwell, Boeing и Douglas построили ракету-носитель, орбитальный и посадочный модули для программы “Аполлон”.

Реакция Советского Союза

Советская пресса ни единым словом не упомянула о запуске “Аполлона-11”, а советский посол в США отказался от приглашения присутствовать во время старта на мысе Канаверал. Лишь на следующий день после старта в радиоэфире появилась краткая заметка ТАСС. Во время полета газеты СССР старались убедить читателей, что без Союза никакого “Аполлона” бы вовсе не было, но при этом, скорее всего, экспедицию ждет страшная смерть в глубоком космосе.

Хотя утром 21 июля было уже ясно, что главная задача “Аполлона-11” успешно выполнена, советские официальные лица не спешили давать оценку историческому событию. В тот день Алексей Косыгин, занимавший пост председателя Совета Министров СССР, встречался в Кремле с бывшим американским вице-президентом Хьюбертом Хэмфри и дипломатично поздравил его с новым космическим достижением США, однако в печати об этом не упоминалось. Только в вечернем выпуске программы “Время” показали фрагмент из телетрансляции выхода Армстронга на поверхность.

Уже когда миссия “Аполлона” была успешно завершена, а астронавты летели обратно на Землю, советские СМИ наконец-то дали волю своей досаде и зависти американскому успеху. Пресса начала напоминать читателям о бесконечных проблемах “капиталистического мира”, о массовых протестах и притеснениях. Акцент публикаций сместился с “великого достижения всего человечества” на “не нужна нам ваша Луна, она пустая и скучная”.

Зато начала постепенно разгоняться мысль: “а правда ли все это?”. Изначально нацеленная только на жителей Советского Союза, эта пропаганда вскоре превратилась в безумную теорию “лунного заговора”, в которую – следует отдать советским пропагандистам должное – начали верить даже в Соединенных Штатах.

Американские герои и советские космонавты

Нил Армстронг, Эдвин (Базз) Олдрин и Майкл Коллинз стали героями не только США но и всего мира. Им посвящены сотни книг и публикаций, десятки фильмов, песен, компьютерных игр, скульптур и картин. В 2018 году на экраны вышел байопик “Первый человек”, посвященный жизни Нила Армстронга. День посадки “Аполлона” ежегодно отмечается в США и других странах, а NASA делает все, чтобы о героях лунной программы никогда не забыли.

В то же время, космонавты СССР… оказались никому не нужны. Мало кто помнит имя человека, который впервые вышел в открытый космос. И уж точно никто не скажет, как звали космонавта, который был с ним в одном экипаже. От успехов советской космонавтики остались День космонавтики и горькая шутка про Гагарина “Юра, мы все про***ли”. Советский Союз и его наследница Россия сделали все возможное для того, чтобы забыть своих героев.

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