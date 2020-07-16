Сколько жизней осталось у Украины?

Поведение украинцев, в историческом ключе, показывает, что общество так и не усвоило собственных ошибок и не сделало выводов. Иногда складывается впечатление, что украинцы полагаю что они бессмертны, а Украина – вечна, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«В одном из фантастических романов пилотам самолетов запрещалось играть в симуляторы. Потому что симулятор дарил иллюзию, что любую ошибку можно переиграть. Достаточно лишь вернуться к последнему сохраненному моменту», – рассказывает публицист.

И вот тут очень уместно сказать, что этот пример можно противопоставить типичному поведению нынешнего украинского общества, так и не извлекшего уроки из собственной истории. Ведь от катастрофы никто не затрахован.

«Порой кажется, что наша страна точно так же уверовала в свою способность переиграть любую ошибку. Мы ведем себя так, будто застрахованы от катастрофы», – отмечает Казарин.

Но ведь у Украины может совсем не остаться никакого исторического шанса. Крах государства, это отнюдь не страшила, а весьма серьезная угроза самому существованию Украины.

«Но правда в том, что нет никакого кода бессмертия. Нет никакого контрольного сохранения. Наше государство может рухнуть в результате наших собственных экспериментов.», – подчеркивает Казарин

Казарин далее предлагает заглянуть на страницы украинской истрии и посмотреть внимательно, по каким граблям так упорно, да еще и по кругу, движется все украинское общество последние 100 лет.

«Можете почитать мемуары столетней давности. Они отрезвляют», – отмечает Казарин.

И резюмируя свой рассказ Казарин пытается еще раз призвать людей одуматься. В качестве примера

«В этом смысле мы похожи на людей, которые разбирают боевые снаряды на металлолом. Проблема лишь в том, что в случае ошибки о ней попросту некому будет рассказать», – резюмирует Казарин.