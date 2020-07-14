Лес из Карпат оказался беларусским транзитом

В украинских Карпатах нет ни одного места варварской незаконной вырубки леса. Все распространяемые фотографии связанные с этим – фейки или манипуляции.

В Украине, в Карпатах нет мест массовой варварской вырубки лесов. Все распространяемые фото – фейковые или манипулятивные, не имеющие отношения к Украине. Миф о массовой вырубки карпатских лесов разрушает на своей странице в Facebook ведущий программы «Свобода слова», журналист Вадим Карпяк.

«Ходил с друзьями Карпатами. Встретили лесников ГП Верховинского лесного хозяйства. Они просили передать, что на вверенной им территории нет такой катастрофы с вырубкой лесов, как пишут в интернетах», – пишет журналист.

Как утверждают лесники, за последние годы существенно сократилась вырубка лесов в Карпатах. По сравнению с советскими временами, объем вырубки составляет менее трети об былых объемов.

«Напротив, если при Союзе вырубили 100 тысяч кубов в год, то сейчас лишь 30 тысяч. И лес постоянно насаждают. Даже нас звали на эту работу (500 гривен в день)», – отмечает Карпяк.

Распространяемые фото мест варварской вырубки лесов сделаны не в Украине, а в Румынии. В этой стране действительно массово вырубаются леса.

«Интернетовские фото вырубок и облысения Карпат в качестве аргумента лесники отвергли, потому наиболее распространены следующие фото, по их словам, из Румынии, где действительно рубят», – подчеркивает Карпяк.

Фото железнодорожных вагонов груженных лесом – это транзитом следующие из Беларуси через Украину в страны Европы.

«Фото железнодорожных эшелонов, по их словам – белорусский лес, который идет через нас транзитом», – отмечает Карпяк.

При этом лесники не отрицают наличие незаконной вырубки леса, но заверяют, что это не массовая вырубка. В основном незаконно вырубают лес местные жители для своих личных нужд.

«Незаконные вырубки у них есть, конечно, но больше так рубят местные на локальные потребности и не в промышленных количествах», – подчеркивает Карпяк.

Сам Карпяк так же подтвердил, за три дня проведенных в Карпатах он не видел ни одного места массовой вырубки леса.

Ходив з друзями Карпатами. Зустріли лісників ДП Верховинське лісове господарство. Вони просили передати, що на ввіреній… Geplaatst door Vadym Karpiak op Zondag 12 juli 2020

«Со своей стороны подтверждаю, что за три дня в этом районе не видел ни одной свежей вырубки», – отмечает Карпяк.

Лесники очень просили журналиста написать правду о карпатских лесах и лесниках которые их охраняют.

«Ребята очень просили этом написать, потому что им обидно, что они стараются хорошо делать свою работу, а их часто воспринимают как неких негодяев», – подчеркивает Карпяк.

«Я обещал передать вам их слова. Вот передаю», – резюмирует он.