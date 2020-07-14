Конец фейкам об убийстве священника РПЦ

В Киеве задержан убийца убитого 5 лет назад священника РПЦ Николаева, в убийстве которого российская пропаганда обвиняла националистов и фашистов.

Сегодня в новостных лентах, словно совершенно заурядная, прошла новость о том, что столичная полиция задержала подозреваемого в совершении убийства священника Романа Николаева, которое произошло пять лет назад, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Как стало известно, задержанный подозреваемый в убийстве от 26 июля 2015 года, совершенном на Оболони, в подъезде многоэтажного жилого дома на проспекте Героев Сталинграда, оказался 46-летний киевлянин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Грубо говоря, рецидивист, решивший ограбить состоятельного священника», – пишет военно-политический обозреватель.

Казалось бы, обычная сводка из криминальной хроники и внимания на всю эту чернуху обращать не стоит. Но на самом деле не все так просо как кажется на первый взгляд.

«Дело в том, что в 2015 году, это убийство, совершенное накануне дня крещения Руси в Киеве стало настоящей отдушиной для российской и пророссийской пропаганды в Украине, трубившей о разгуле националистов в Украине и охоте на беззащитных священнослужителей РПЦ», – отмечает Коваленко.

В частности, такая информационная площадка как Совет Императорского православного палестинского общества (ИППО), вместо выражения адекватного соболезнования родным и близким настоятеля храма Святой Татьяны в Киеве, священника Романа Николаева, стала вещать о разгуле «националистических сил и идей», а так же разжигании «братоубийственной войны», «захватах храмов», а так же «притеснении» и «запугивании священнослужителей».

«Если честно, то все вышеперечисленное я вроде как не так давно уже слышал, например, когда была предоставлена автокефалия ПЦУ, да и в этом году, когда в стране был введен карантин, а представители РПЦвУ его грубо нарушали», – подчеркивает Коваленко.

И вот, пятый год подряд, у бедных священнослужителей РПЦвУ храмы отнимают, а бедолаг притесняют, запугивают и братоубийствуют, да все как-то без финала.

«Нет ли в этих тирадах подвоха?», – подчеркивает Коваленко.

«Конечно – есть», – отвечает он.

Во-первых, говорить о том, что такая структура как ИППО, финансируемая напрямую с Лубянки, ничего другого, кроме как информационного мусора против Украины, в связи с убийством Романа Николаева, накидать не могла, не приходится.

«А потому, вместо почтения памяти умершего, которому в его не мирском состоянии на мирские баталии глубоко плевать, он получил лишь набор нарративных штампов», – подчеркивает Коваленко.

Во-вторых, вместо того, чтобы и вправду помочь следствию и не распространять неких ложных версий и предположений, ресурсы РПЦ в Украине тараторили нарратив про националистов и братоубийственную войну, в результате чего, поиски убийцы, затянулись на долгие 5 лет.

«Убийцы, который оказался в итоге не националистом, а банальным рецидивистом», – отмечает Коваленко.

В-третьих. Примечательно поведение самой РПЦ. Впрочем судите сами.

«Конечно, то, что виновный был найден, радует, но где же радость и ажиотаж в среде «православных» ресурсов Московского патриархата? В то время как само убийство священника было ТОПовой темой на долгие недели, нынешний информационный повод как-то игнорируется. Не потому ли, что освещать задержание убийцы священника, которым оказался банальный рецидивист, не так интересно как волать о бесчинствующих «фашистах», вырезающих безнаказанно служителей божьих?», – подчеркивает Коваленко

И в заключение, что можно расценивать исключительно как личное мнение Коваленко. Со времен СССР спецслужбы ставили себе в служение криминалитет. Аналогично и в России, криминальный мир имеет аффилиацию с той или иной силовой структурой.

«Например, как наркоторговля, которая полностью находится в РФ под патронатом ФСБ, перешедшем ей по наследству от КГБ», – отмечает Коваленко.

Причем не только в России спецслужбы тесно взаимодействуют с криминалом. В других странах так же имеются целые ячейки, работающие на российских силовиков.

«Например, как в Черногории, где в 2016 году ГРУ пыталось провернуть переворот, опираясь, в том числе на представителей криминального мира сербской диаспоры», – подчеркивает Коваленко.

А потому, я ровным счетом не исключаю, что наш рецидивист, мог не просто действовать по своему усмотрению, а по четкой наводке, дабы накануне такого масштабного праздника как крещение Руси, было о чем поговорить.

«Разумеется, такие подробности уже покажет следствие, но исключать подобный финт не стоит. И если он подтвердится, то это будет лишь дополнительное доказательство в копилке того, что для «русского мира» его адепты это не более чем пешки или даже мясо на убой, в реализации сиюминутных планов и сценариев», – подытожил Коваленко.