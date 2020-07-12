Климкин осудил превращение Святой Софии в мечеть

Турецкий суд вынес решение, по которому Айя-София – Собор Святой Софии в Стамбуле – становится мечетью, в которой будут проходить молитвы мусульман.

Собор Святой Софии, известный так же как Айя-София в Стамбуле 10 июля сменил свой статус, превратившись из музея в мечеть. Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Таково было решение Верховного административного суда Турции, на основании которого президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, в котором сказано, что музей-мечеть Айя-София отдается под руководство Управления по делам религий и открывается для мусульманских богослужений.

Первый пятничный намаз в Айя-Софии пройдет 24 июля. По всей видимости, на нем будет присутствовать все руководство страны.

«Я очень ценю наше взаимодействие с Турцией и считаю, что в будущем нас ждут отношения союзничества. К этому нужно последовательно стремиться», – пишет экс-глава МИД.

«Но считаю неправильным молчать, когда Святая София превращается в мечеть решением турецкого суда», – добавил он.

Далее Павел Климкин приводит в пример Украины, в которой православная святыня мирового значения принадлежит нации, а не отдельным религиозным конфессиям.

«Кстати, мы здесь для других создаем достойный пример. У нас Святая София принадлежит нации, а не отдельным религиозным конфессиям и по меньшей мере в современных условиях это очень правильно», – подчеркивает Климкин.

«Это должно касаться также и Лавр, но это другой вопрос. Было бы очень хорошо, если бы власти Турции нашла возможность для органичного взаимодействия мировых религий в Святой Софии, это точно можно сделать, будущее – оно о тех, кто живет рядом и обогащается друг от друга, а не сидит в своей нише», – уточнил он.

Я дуже ціную нашу взаємодію з Туреччиною і вважаю, що у майбутньому на нас чекають відносини союзництва. До цього… Geplaatst door Pavlo Klimkin op Zaterdag 11 juli 2020

На этом примере видно, что решение турецких властей делает украинскую святыню новым местом для поломничества.

«Решение турецких властей делает нашу Софию центром мирового православия, центром притяжения для всего христианства. Этим следует воспользоваться, это хорошо резонирует с созданием ПЦУ», – отмечает Климкин.

«Мы постепенно возвращаемся к лидерству в мировом православии, это должно стать заботой для государства и нации, а не только отдельных конфессий», – резюмировал он.