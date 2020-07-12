«Секрет» пленок Деркача: как заговорить голосом Путина

Украинские журналисты раскрыли секрет, как могли быть созданы скандально известные пленки Деркача, с «компрометирующими» диалогами Порошенко с Пуитиным.

С помощью программы «Парадист» заговорить голосом российского президента Владимира Путина может любой пользователь, рассказали на своих страницах в Facebook украинские журналисты и блогеры Мария Мадзигон и Андрей Луганский.

По их мнению, таким образом любой человек мог сделать «пленки Деркача», на которых, вроде как пятый президент Украины Петр Порошенко ведет любезную беседу с бывшим российским коллегой.

«С помощью этой программы Путин своим голосом может даже поздравить вас с Днем рождения. В программе есть много шаблонов с различными российскими звездами в том числе, и каким-то образом туда попал и Зеленский», – подчеркнула Мадзигон.

ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ_____________________________ОБНЯТЬ Марію ПОЖАТЬ РУКУ:❇️ підписка 27грн/місяць Patreon: https://bit.ly/2xbI1Rr❇️ картка Приват: 5168 7453 2124 1421 🔗https://bit.ly/39s9cFR❇️ Доларова картка Приват 5168 7427 2790 8570 ❇️ monobank: 5375 4141 1264 2292 Geplaatst door Марія Мадзігон op Vrijdag 10 juli 2020

Журналистка на видео также показала, как монтируются пленки и как правильно режется звук так, чтобы голос был похож на манеру разговора Путина.

Андрей Луганский воспользовался программой и записал сатирическое видео, на котором президент Владимир Зеленский в разговоре с Путиным признается, что это он публикует пленки, потому что ему страшно.

«Мне снится Порошенко и его порохоботы. Они называют меня плохими словами и отправляют в Ростов. Владимир Владимирович, забери меня отсюда», – сказал он.

КОМПРОМАТ НА ЗЕЛЕНСКОГО – ЖМУ РУКУ! ОБНИМАЮ! – ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА С ПУТИНЫМ!!! "Жму руку! Обнимаю!" – В СЕТЬ СЛИЛИ ЧАСТЬ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ЗЕЛЕНСКОГО С ПУТИНЫМПоехали!💥💥💥Очередная порция пленок Деркача!Эксклюзив‼Реальные доказательства 💯 внешнего управления Украиной!🤣🤣🤣 Geplaatst door Андрей Луганский op Vrijdag 10 juli 2020

«Мне кажется, Порошенко может стать следующим президентом», – отвечает ему голос, похожий на Путина.